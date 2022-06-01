总统参访萨特巴耶夫纪念馆

哈通社/阿拉木图/6月1日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统1日在阿拉木图出席国家科学院成立75周年大会后，参访了科学院院士卡尼什·萨特巴耶夫纪念馆。

消息称，托卡耶夫总统参观了纪念馆展品和院士工作室。

据了解，纪念馆收藏了哈萨克斯坦首任国家科学院院长萨特巴耶夫的私人用品、亲笔手稿和研究文件原件等。





相关信息

卡尼什•伊曼泰吾勒•萨特巴耶夫是哈萨克斯坦地质学院奠基人、首位前苏联哈萨克族出身的科学院院士。

卡尼什·萨特巴耶夫1899年4月12日出生于巴甫洛达尔州阿克科林乡，1926年取得了地质学学士学位。他在1941年被命为苏联科学院哈萨克分院地质研究所所长，并于次年被任命为分院院长。

萨特巴耶夫在1942年发表了总结其15年地质研究成果的专著《杰兹卡兹甘地区》，并因此荣获斯大林奖。这一年，他已经累计发表了40多篇科学论文，并获得了地质与矿物学博士学位。

1946年，苏联科学院哈萨克分院改组为哈萨克斯坦科学院，卡尼什成为了首任院长。同年，他成为苏联科学院院士和苏联最高苏维埃代表。

萨特巴耶夫为哈萨克斯坦科学和工业的发展做出了巨大贡献。在科学院任职期间，他参与哈萨克斯坦的核物理、数学和力学、水文地质和水物理、石油化学、冶金、采矿、渔业、实验生物学、经济学、哲学和法律、文学等许多领域的研究任务，开设了语言学学术机构。

1964年1月31日，卡尼什·萨特巴耶夫在莫斯科去世。