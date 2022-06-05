哈萨克斯坦修宪全民公投开始投票

哈通社/努尔苏丹/6月5日 —— 哈萨克斯坦修改宪法全民公投于当地时间7时正式开始投票。

据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5月5日发表电视讲话， 宣布6月5日就宪法修正案进行全民公投 。

此次宪法修正案涉及了对现行宪法中总计33项条款内容的补充和修订，相当于对三分之一的内容进行修订。 修宪公投需要至少三分之二的选民同意才能获得通过。

中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫5月17日表示，将在全国各地开设10 012个公投站。据其介绍，依照有权参加公投公民名单，截至5月15日，名单上已登记11 722 536人。

据外交部消息，为保障国外哈萨克斯坦公民的投票权，在全球52个国家驻外使馆中设立了65个投票站。

中央选举委员会秘书穆赫塔尔·叶尔曼表示，根据相关规定，为公投准备的选票数量必须与可参与公投的选民人数相等，并预留相当于选民总数1%数量的备用选票，为11 839 761张。

根据《哈萨克斯坦共和国选举法》，修宪全民公投将于当地时间6月5日7:00~20:00期间进行投票。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日发表电视讲话，就即将于6月5日举行的宪法修正案全民公投向全国公民进行了呼吁。

【编译：小穆】