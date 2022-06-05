全民公投投票人数已超过法定最低人数标准

哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 据哈萨克斯坦全民公投中央委员会消息，截至14：00时的统计显示，全国各地已有6 262 973 名登记选民完成了公投投票。

截至努尔苏丹时间14：00时，各地区在册登记选民的投票率分别为：

阿克莫拉州 – 56.89%, 阿克托别州 – 45.64%, 阿拉木图州 – 58.07% , 阿特劳州 – 50.68%, 西哈州 – 53.58%, 江布尔州 – 63.46%, 卡拉干达州 – 61.08% , 库斯塔奈州 – 62.47%, 克孜勒奥尔达州 – 65.03%, 曼格斯套州 – 43.36%, 巴甫洛达尔州 – 57.79%, 北哈州 – 62.41%, 突厥斯坦州 – 53.63%, 东哈州 – 64.21%, 努尔苏丹市 – 41.13%, 阿拉木图市 – 23.06%, 奇姆肯特市 – 59.32%.

目前总投票人数已达6 262 973人，占总登记选民人数的53.43%。

根据哈萨克斯坦共和国公投法，如果参与公投的选民人数达到登记选民人数的半数以上，则此次全民公投即属举办成功。