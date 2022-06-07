中国外长：哈中友谊历史脉络超过千年

哈通社/努尔苏丹/6月7日 – 中国外交部部长王毅表示，中方将始终如一的致力于巩固与哈萨克斯坦之间的战略互信。

在7日同哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列乌别尔德举行的会谈结束后举行的新闻发布会上，中国外交部部长王毅表示，哈国于6月5日举行了宪法修正案公投，其结果显示了人民对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统正在实施的改革举措的广泛支持。

他说：

-我相信，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统可信的领导下，团结一心的哈萨克斯坦人民，将会在建设新哈萨克斯坦的道路上取得辉煌的成就。

中国外交部部长强调，哈萨克斯坦与中国之间的传统友谊有着超过千年的历史脉络，近30年来的友好合作为两国关系奠定了坚实的基础。

双方之间的关系基于相互尊重、平等、互信、互利合作和不断加深传统友谊的原则。

-我们将坚定的巩固双方之间的战略互信。- 王毅说。

根据此前报道，中国外交部部长王毅于6月6日至9日对哈萨克斯坦进行正式访问，并在7日与哈萨克斯坦外长特列乌别尔德举行了会晤。

中国外长此行期间还将接受哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的接见，并出席在首都努尔苏丹召开的中亚-中国外交部长会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】