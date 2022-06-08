欧盟将统一手机等电子设备充电接口

哈通社/布鲁塞尔/6月8日 —— 据新华社报道，欧洲议会和欧盟理事会7日达成一致，到2024年秋季，USB Type-C接口将在欧盟成为手机、平板电脑和相机等电子设备的标准充电接口。

欧洲议会当天发布的公报说，这项临时协议为一些电子设备确立了单一的充电解决方案，旨在使产品更具可持续性，减少电子垃圾，并让消费者的生活更便利。

根据新规定，消费者每次购买新的电子产品时，将不再需要不同的充电器和充电线，同一套充电器和线材可用于不同的中小型便携电子设备。有线充电的手机、平板电脑、电子阅读器、数码相机、耳机和耳麦、便携游戏机和便携音箱等电子设备，无论制造商是哪家，都必须配备USB Type-C充电接口。

公报说，支持快速充电的设备充电速度也要统一，让用户可使用任何兼容的充电器以相同的速度为设备充电。

公报说，该协议可使更多充电器得以重复利用，并将帮助消费者减少购买不必要的充电器，从而每年节省高达2.5亿欧元（约合2.7亿美元）。据欧盟委员会估计，废弃和未使用的充电器每年会产生约1.1万吨电子垃圾。

多年以来，欧盟一直在推动统一手机和其他电子设备的充电接口，但一些手机制造商对此也发出了反对声。

公报说，夏休期后，欧洲议会和欧盟理事会将正式批准该协议，并在欧盟官方公报上公布。该协议生效后，新规将在24个月后开始实施。