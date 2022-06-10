托卡耶夫总统召开打击非法集中经济资源委员会工作会议

哈通社/努尔苏丹/6月10日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统10日主持召开了打击非法集中经济资源问题跨部门间联合委员会工作会议。

总统在讲话中表示，有必要对经济领域进行整顿，建立明确公平的游戏规则。他认为，该领域有着一系列积累的问题和缺陷。

托卡耶夫指出，收入公平分配和提高公民生活水平应成为新哈萨克斯坦经济发展的主要原则。

- 根据我的命令，在近期组建了打击非法集中经济资源委员会。该委员会旨在开展追回非法转移至国外的资金的工作，并且将时刻受到社会舆论的关注。人民期待我们拿出实际的成果，而不是空头支票般的许诺。-总统说。

总统认为，保持团结、法治和责任感至关重要。因此，托卡耶夫呼吁委员会成员开展积极和成效的工作。

托卡耶夫总统表示，按照所有法律程序归还非法流出的资金需要一些时间。他认为，主要目标不是提起诉讼的刑事案件数量，而是经济的实际复苏。

会上，总统指示定期向公众通报委员会的工作情况。

最后，与会者还听取了政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和总检察长别热克·阿斯洛夫的汇报。

【编译：小穆】