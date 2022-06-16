总统对乌勒套州的发展前景进行了了解

哈通社/努尔苏丹/6月16日--乌勒套州州长别热克·阿布德哈里吾勒16日向出席国家库鲁尔泰首次会议框架下抵达乌勒套州的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫介绍了该州首府杰兹卡兹甘市的发展现状和前景。

别热克·阿布德哈里吾勒强调有必要建立经济特区以加速经济多元化。 他还表示，根据总统的指示，乌依塔斯-阿依多斯输水管道的建设将于2025年完成，计划自2023年开始为杰兹卡兹甘市通过埃斯库拉管道供水。

州长认为，有必要在该州建立国立大学和其他教育机构、优质学校、体育场馆和音乐厅。

对乌勒套州和杰兹卡兹甘市情况进行了解的总统对州长的提议表示了支持，并指出首先要提高当地居民的生活水平。

同时，总统向政府和州政府下达指示，要求关注道路建设、生态和教育领域的发展。

-这座城市应该在所有方面都具有吸引力，有很多工作。 我相信杰兹卡兹甘市将成为乌勒套州最美的城市。-他说。

随后，哈萨克铜业集团董事会主席介绍了集团的发展计划和集团为地区发展做出贡献计划。

据集团领导人介绍，企业社会责任方面，该集团今年已拨款254亿坚戈，是去年的两倍。

托卡耶夫总统表示，这些资金不足以应付即将开展的大规模工作，并提议增加拨款。

-大家了解了州政府的发展计划，社会问题需要得到解决。在这方面，我呼吁哈萨克铜业集团积极参与这项工作。 254亿坚戈可能不足以完成如此​​大规模的工作，有必要考虑增加资金的可能性。需要对社会设施的建设提供帮助，需要建设体育设施。鉴于当地居民寄予的厚望，我们需要改善城市的状况。当然，也要关注文化设施的建设。-总统说。

集团领导表示，会对医疗卫生、教育和体育领域的发展给予关注。

托卡耶夫总统指出，应该建设多功能体育设施。 此外，该集团计划按照新标准启动房屋建设项目。

【编译：阿依波塔】