总统：建设新哈萨克斯坦需要全社会的共同努力

哈通社/努尔苏丹/6月16日 —— 哈萨克斯坦总统托卡耶夫16日在国家库鲁尔泰讲话中呼吁全社会为建设新哈萨克斯坦共同努力。

托卡耶夫总统指出，必须彻底更新人民的思想和价值观。

- 建设新哈萨克斯坦工作不会在短期内一蹴而就。这是改变整个社会的复杂而漫长的进程。落实该工作，需要全社会的共同努力。这样才能达到了目标。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，召开库鲁尔泰是古老的传统。他强调，祖先们曾在这种大型会议上讨论重大的问题，并通过商讨做出决定。此外，这些决定团结了人民。

- 历史上，曾有过决定国家命运的库鲁尔泰，其中多数是在我们人民的重要时刻召开的。塔拉斯库鲁尔泰后，金帐汗国成为了独立国家。卡拉库姆和奥尔达巴斯库鲁尔泰为保卫国家将人民团结在一起。奥伦堡举行的第一届哈萨克库鲁尔泰上阿拉什政党正式成立。而在第二届哈萨克库鲁尔泰上阿拉什自治共和国宣布成立。-托卡耶夫说。

总统强调，所有库鲁尔泰对国家发展带来了巨大改变。

- 我在出席库鲁尔泰之前敬拜了术赤汗的陵寝，以国家和人民的名义向先祖的灵魂诵经致敬。建设新哈萨克斯坦的历史性步骤始于该神圣地是良好的开始。愿祖先的精神支持我们。-托卡耶夫说。

【编译：小穆】