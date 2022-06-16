穆赫塔尔·沙罕诺夫被授予“哈萨克斯坦功勋英雄”荣誉称号

哈通社/努尔苏丹/6月16日 —— 据总统府新闻局消息，根据托卡耶夫总统签署的法令，著名作家、诗人穆赫塔尔·沙罕诺夫被授予“哈萨克斯坦功勋英雄（Қазақстанның Еңбек Ері）”荣誉称号。

值得一提的是，托卡耶夫16日在国家库鲁尔泰亲自向作家颁发了奖章。

总统在讲话中说：

- 我想以好消息结束今天的库鲁尔泰。众所周知，我昨天签署法令，授予著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫为“哈萨克斯坦功勋英雄”荣誉称号。他是国歌的作曲家，在民族精神中具有特殊地位的人物，俗称“哈萨克华尔兹音乐之王”。向伟大作曲家致敬是后辈的义务。他创作的歌曲用存在人民心中，永远不会失去价值。他与著名诗人穆赫塔尔·沙罕诺夫共同创作的歌曲在民间广为流传。此外，伟大作曲家和著名诗人之间的友谊也是大家的典范。他的创作值得尊重。他是一个非常诚实、真诚和爱国的人。我今天签署了授予穆赫塔尔·沙罕诺夫“哈萨克斯坦功勋英雄”荣誉称号的法令，并决定在国家摇篮——乌勒套颁发该奖章。





相关信息：

穆赫塔尔·沙罕诺夫1942年出生在哈萨克斯坦突厥斯坦州沃特拉尔县（即古代的讹答剌城）。哈萨克斯坦著名诗人、作家。曾经担任苏联国会议员、哈萨克斯坦国会议员、外交官。出版过《时间的印记》、《智慧之书》等数十部诗集及诗体长篇小说《凡人成吉思汗的奥秘》。与吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯·艾特玛托夫合著的对话录《悬崖猎人的哀歌》已经译为二十多个国家的文字得以出版发行。曾经荣获过120多项各类世界奖项，包括联合国科教文组织环境保护奖、突厥语系国家作家协会诗歌奖。

【编译：小穆】