总统：我们不承认台湾 同理也不承认顿-卢

哈通社/圣彼得堡/6月17日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在出席圣彼得堡国际经济论坛期间，就卢甘斯克和顿涅斯克有关的问题作出了回应。

哈萨克斯坦总统说：

- 恕我直言，围绕这个问题有各种议论。我们的社会是开放的，是一个成熟的公民社会，因此允许表达不同的意见。不过，我想指出以下的点：当前的国际秩序的基础是联合国宪章。但是，联合国的两大原则实际上是相互矛盾的，即国家完整性与民族自决权。这些原则是矛盾的，有不同的解释。-

总统强调指出，联合国的奠基者们当年要么忽视了这一个问题，要么是故意将之作为了某种妥协写入了宪章。

总统指出，面对这两大原则之间的矛盾，一部分人认为国家的完整性是神圣不可侵犯的，而另一部分人则认为，任何一个国家结构内的某一部分人民有权建立自己的国家，有权从一个国家中分裂出去。

托卡耶夫总统认为，如果放任这种民族自决权，那么地球上将不是193个国家，而是出现500~600个国家。

- 这将导致混乱。这就是为什么，我们不承认台湾、科索沃、南奥塞梯、阿布哈兹。也就是说，这一原则同样适用于被认为是准国家实体的卢甘斯克和顿涅茨克。- 他说。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统6月17日在圣彼得堡出席了圣彼得堡国际经济论坛25周年年会，并在年会上发表了致辞。除哈萨克斯坦总统外，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西也发表了讲话。此外，中国国家主席习近平通过视频方式向大会致辞。