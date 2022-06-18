托卡耶夫总统会见俄罗斯总统普京

哈通社/圣彼得堡/6月18日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

会谈当中，两国领导人就哈萨克斯坦与俄罗斯之间经济和贸易领域合作的现状和前景进行了详细全面的讨论。

托卡耶夫总统强调指出，虽然面临这复杂的地缘政治态势，但哈萨克斯坦与其重要的战略伙伴俄罗斯之间的各领域合作仍然在高速发展当中。

托卡耶夫向普京就其邀请他参加此次圣彼得堡国际经济论坛年会表示感谢。

-我认真的听了你在年会上发表的讲话。可以说，从内容和长度方面，这番讲话堪比向人民发表的国情咨文。观众非常热情地接受了它，我相信也会有很多对它的讨论。- 托卡耶夫说。

谈及哈俄两国之间的关系，托卡耶夫认为在这方面没有任何需要担心的问题。

- 一切都保持这正常态势。正在实施工业和农业领域的具体合作项目，投资合作发展迅速。- 托卡耶夫说。

他还表示，今年是两国建交30周年，这30年间双方取得了不俗的成就，相信未来合作仍将不断发展。

俄罗斯总统普京对托卡耶夫受邀出席圣彼得堡国际经济论坛年会表示感谢，并指出，今年前五个月哈俄双边贸易额就达到了120亿美元，相信两国经贸领域的联系今后将会越发紧密。



