国务顾问谈国家库鲁尔泰三大核心价值观

哈通社/努尔苏丹/6月21日 – 哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林21日以《国家库鲁尔泰大会后的思考》为主题，围绕有关库鲁尔泰大会的一些社会舆论讨论和问题，发表了一段视频讲话。

国务顾问在讲话中表示，国家库鲁尔泰的建立初衷就是使其成为一个集中社会各界意见并开展讨论的对话平台，以凝聚共识、落实政策，推动社会的不断进步。

库鲁尔泰的成员包括了议会议员、政治党派、社会协会、企业家、教育和文化届人士、人权活动家以及积极青年等人群的代表。其最大的特点，就是每一个领域都有至少一个代表人物入选，因此可以说它完全涵盖了社会的各个层面。

国家库鲁尔泰的组织结构，以及其举办的地点和时间，包含了一系列意识形态方面的思考，其中最重要的是其最核心的三大价值观。

首先，体现哈萨克斯坦深远的历史脉络。国家库鲁尔泰大会在术赤汗的陵寝所在地举办，有着特殊的象征意义。我们国家的历史开端于金帐汗国，在哈萨克汗国时代完成构建，在阿拉什奥尔达共和国得到延续，并在哈萨克斯坦共和国独立时得以复兴。

其次，是对人民团结的呼吁。国家库鲁尔泰的首次大会在乌勒套举行，而第二次大会将在突厥斯坦举办。这两地，对于我们的人民而言都是神圣之地。换句话说，选择这两处地点，含有呼吁人民团结的含义。库鲁尔泰大会在此时此刻举办，即在为国家发展指明了新方向，表明人民团结迈上新台阶的全民公投结束后举行，也有这方面的深意。

第三，国家的利益高于一切。共和国之日恢复了，并被授予了国家法定节日的地位，这一举动是在通过对主权独立的思想来加强国家价值观。

国务顾问认为，以上这三点，将成为哈萨克斯坦创建全新社会的重要理念。

国务顾问叶尔兰·卡林还在讲话中指出，哈萨克斯坦已准备好保障法治，支持社会各界意见的多样性，并在做出重要政府决策时考虑公众舆论。





【编译：木合塔尔·木拉提】