哈萨克斯坦总统会见卡塔尔埃米尔

哈通社/努尔苏丹/6月21日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫21日在卡塔尔首都多哈会见了卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼。

会谈当中，两国领导人就哈萨克斯坦与卡塔尔之间双边合作的现状和未来发展前景等进行了全面细致的讨论。双方证实了在推动经贸合作和加强投资项目的落实方面的共同意愿。谈及经济领域的合作前景时，托卡耶夫总统强调指出，进一步拓展两国经贸往来的规模非常重要。他建议两国政府和企业界应加强各自的联系。

- 我们有一系列投资项目，愿意与贵国一同就此举行对话和讨论。哈萨克斯坦企业有意与卡塔尔商界人士建立紧密的合作。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统邀请卡塔尔埃米尔在合适的时候访问哈萨克斯坦。

谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼表示，卡塔尔愿意同哈萨克斯坦发展多方位的经济和投资合作。

- 哈萨克斯坦总统前来出席今天的经济论坛，对我而言是莫大的荣幸。我们两国之间基于相互信任的合作关系一直保持着良好的发展态势。我们愿意开展合作，特别是在农业领域。这是我国主要的方向，近期我们会派遣专门的工作组访问贵国讨论农业方面的具体合作项目。- 卡塔尔埃米尔说。

会谈期间，卡塔尔埃米尔感谢哈萨克斯坦总统对他的邀请，表示愿意在近期对哈萨克斯坦进行访问。

【编译：木合塔尔·木拉提】