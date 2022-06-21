哈萨克斯坦政府总理出席欧亚政府间理事会会议

哈通社/努尔苏丹/6月21日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫21日在明斯克出席欧亚政府间理事会会议。

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、吉尔吉斯斯坦内阁主席阿基尔别克·扎帕罗夫和俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京，以及欧亚经济委员会执委会主席米哈伊尔·米亚斯尼科维奇出席勒会议。

哈萨克斯坦总理在讲话中指出，当今的世界贸易受到了巨大变化。

- 冲突局势的升级、疫情大流行危机、全球贸易和物流连中断、恶性通货膨胀对我们国家的生产商和服务提供商都产生了负面影响。特别是，危机的重担落在了所有中小型企业身上。-他说。

斯马伊洛夫认为，在当前的困难背景下，区域组织在解决问题中发挥重要作用。此外，他强调了应通过创建新的运输动脉，进一步减少过境欧亚经济联盟国家领土的欧洲和亚洲之间的货物运输时间的重要性。

- 新的局势需要欧亚经济联盟工作的转型。-他说。

哈萨克斯坦政府总理表示，欧亚经济联盟成员国在推动商业发展具有巨大潜力。

- 经济联盟的成果与所有成员国之间的相互行动有着紧密联系。众所周知，任何障碍都会造成阻碍。我们要齐心协力确保自由市场，这是经济增长和公民福利的重要条件。-斯马伊洛夫说。

斯马伊洛夫指出，零部件、原材料和成品供应的延迟也表明产业合作水平不足。

- 实际上，在工业所有领域，具体来说在机械制造和高科技技术领域，以及食品和医疗产品生产业需要具体合作项目。为生产创新和具有竞争力的产品，我建议注重关注实际项目。-他说。

哈萨克斯坦总理表示，保障整个欧亚经济联盟的通行畅通是哈萨克斯坦商界关注的重要问题之一。因此，他呼吁各成员国通过使用数字技术，进一步加快和简化运输服务的灵活性和建设性。

- 欧亚经济联盟成员国在严格遵守组织主要原则情况下，我相信经济联盟将对当前困难时期的所有参与者都有利。在这方面，为进入惠及所有成员国的发展道路，需要在国家利益和一体化进程之间找到平衡。-斯马伊洛夫说。

【编译：小穆】