哈萨克斯坦政府通过新投资政策概念

哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 哈萨克斯坦至2026年投资政策概念在23日召开的政府例行工作会议期间获得通过。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，这一新的投资政策概念是根据托卡耶夫总统的相关指示而制定完成的，相信其将为向哈萨克斯坦经济吸引更多投资带来良好的影响。

总理表示，目前哈国投资吸引力已经基本恢复到了新冠大流行前的水平。2022年1~5月，固定资产投资规模增长了2.5%，达到了4.1万亿坚戈。

根据总理掌握的数据，在各地区当中，阿克莫拉州、奇姆肯特市和阿拉木图市三个地区固定资产投资增幅处于前列。而突厥斯坦和卡拉干达州数据较低。

在2021年全年，哈国吸引的直接外来投资总额较2022年同比增长了38%，达到了240亿美元。

在各行业当中，外来投资规模最多的是工业、贸易、金融和保险服务领域，以及交通和建设领域。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，哈萨克斯坦是中亚地区对外来投资者最具吸引力的国家。他表示，接下来的任务，就是继续保持这一态势，营造更加良好的营商环境，并继续拓展经济的非原材料领域的发展壮大。

斯马伊洛夫指出，新的投资政策概念应成为推动经济发展和提升人民生活水平的驱动力的新投资周期的起点。

据其介绍，新投资政策概念划定了至2026年实现将固定资产投资占国内生产总值比重提升至25.1%，以及将直接外来投资规模增长至255亿美元的目标。

公共投资政策将旨在吸引高质量的国内外投资，增加经济活动和增加收入，创造新的长期就业机会。

政府各部门对新投资政策概念进行了审议并表示同意。

【编译：木合塔尔·木拉提】