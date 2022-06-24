总统会见欧安组织民主人权办主任

哈通社/努尔苏丹/6月24日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日会见欧安组织民主制度与人权办公室主任马泰奥·麦卡奇。

托卡耶夫总统对马泰奥·麦卡奇的访问表示欢迎的同时，指出他的访问对于加强与欧洲安全与合作组织的关系具有重要意义。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦与欧安组织民主制度与人权办公室之间在民主、人权和法治领域的合作现状和前景。

总统对哈萨克斯坦人权事务专员与该办公室之间签署的谅解备忘录表示了支持。

托卡耶夫总统表示，这份文件证实了哈萨克斯坦与该办公室开展密切合作的意愿，以及对欧安组织价值观的认同。

同时，总统还介绍了旨在创建新哈萨克斯坦的大规模改革的主要目标和任务。

马泰奥·麦卡奇则愉快地回忆了在欧安组织议会框架下与哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫一同工作的时期，以及此前对哈萨克斯坦的访问。

欧安组织民主制度与人权办公室主任表示，愿意进一步加强与哈萨克斯坦的合作，在这方面，马泰奥·麦卡奇对当前的积极合作表示了满意。

此外，他还对在托卡耶夫总统的倡议下实施的大规模改革表示了支持，并指出哈萨克斯坦是欧洲安全与合作组织的重要伙伴。

【编译：阿依波塔】