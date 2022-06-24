托卡耶夫总统应邀出席金砖国家全球发展高层对话会议

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 应中国国家主席习近平的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫24日以在线形式，出席了金砖国家全球发展高层对话会议。

据总统府新闻局消息，2022年6月24日，金砖国家领导人第十四次会晤全球发展高层对话会在中国首都北京召开，会议由中国国家主席习近平主持。

应中方邀请，托卡耶夫总统以线上形式出席会议并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中指出，哈萨克斯坦将金砖国家视为一个有影响力的组织，认为该组织是全球经济增长的主要推动力之一，愿意与金砖国家发展合作。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦在2021年与金砖国家成员国的贸易额超过450亿美元。

谈及全球发展状况时，托卡耶夫总统指出，当今世界正面临着前所未有的地缘政治和经济不稳定。

- 近几个月来国际粮食安全形势愈发复杂。若粮食供应继续中断，数百万人的生命可能会受到威胁。当前全球四分之三的粮食来自金砖国家，且其成员国农业生产占到了国内生产总值的一半。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，全球通货膨胀的快速增长是另一个需要解决的热点问题。 总统表示，不断恶化的金融形势不仅会影响高负债的国家、企业和家庭，还会扰乱全球供应链。

- 作为东方与西方、南方与北方之间的«中间市场»，哈萨克斯坦有能力提供自身的帮助。从长远来看，我们有必要维护一个开放、公平、和谐、可持续的全球经济。同时，我看到了«金砖+»和«一带一路»倡议以及大欧亚伙伴关系的巨大潜力，它们将为进入增长和互联互通的新时代开辟道路。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还着重强调了实现可持续发展目标的重要性，并对联合国秘书长古特雷斯旨在推动落实联合国2030议程所做的努力表示欢迎。

在这方面，哈萨克斯坦总统指出，金砖国家+可以帮助弥合南北差距并缩小发展不平等。

针对实现2030目标的具体措施方面，托卡耶夫总统重申了区域合作的重要性。

- 我们将继续推动在阿拉木图开设联合国中心的理念，以促进中亚和阿富汗的可持续发展。我们需要解决对该地区水、能源和粮食安全日益严重的威胁。- 他说。

在发言最后，托卡耶夫总统表示，任何一种危机都既有威胁，也有着机遇。

- 我们再次必须坚持将人民利益至高无上的道德原则放在首位。我希望«金砖+»平台为这一美好事业做出应有的贡献。哈萨克斯坦已经完全准备好了将其国家利益与全球承诺相协调。- 托卡耶夫总统说。

据悉，以视频在线方式举办的金砖国家领导人第十四次会晤全球发展高层对话会以《构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代》为主题。

金砖国家，原指金砖四国，现指金砖五国，是指五个主要的新兴市场国家，分别为巴西、俄罗斯、印度、中国、南非。«金砖五国»国土面积占世界领土总面积的26%，人口占世界总人口的42%。

【编译：木合塔尔·木拉提】