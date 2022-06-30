哈萨克斯坦议会进入休会期

哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 哈萨克斯坦议会上下两院联席会议30日在首都努尔苏丹市举行。

会议宣布第七届议会第二会期于6月30日正式结束。

根据联席会议通过的决议，今日开始，议会进入休会期。休会期将持续至今年9月1日。

马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫指出，议会本轮会期立法议程内容丰富，成果丰硕。期间，召开了四届上下两院联席会议，马吉利斯举行了42次全体会议，审议各类重要议题271项，参议院举行全体会议42次，审议重要议题148项。

在本届会期内，两院共完成了127个法案的审议，并通过了其中的78个法案。其中66个法案已经获得了总统的签署批准并生效。

议长指出，议会议员们在会期中细化讨论了共和国2022~2024年的各类预算和财政拨款事项，为全面履行国家社会义务，支持医疗卫生、教育、基础设施建设和中小企业发展等重大问题拨出了大量资金。

在此基础上，从2022年1月开始，哈国最低工资标准从42,500 坚戈提高到 60,000 坚戈，包括教师、医护人员和社会工作者等平均工资都得到了大幅的提升。

通过从国家预算中拨付必要的资金，增加人民收入的计划、确保粮食安全的计划以及支持和发展地区和企业的活动也得到了加强。

议长还指出，在经过完善的共和国预算中，为消除一月事件后果的相关措施提供资金得到了特别的关注，此外还有增加武装部队和应急机构的战备和装备等。

值得一提的是，在当天的联席会议上，哈萨克斯坦总统托卡耶夫关于向联合国维和任务增派人员的提议获得了通过。

【编译：木合塔尔·木拉提】