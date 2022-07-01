总统：哈国正在成为中亚医疗旅游业的中心

哈通社/努尔苏丹/7月1日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日向正在首都举行的国际神经外科论坛与会者们致信表示祝贺。

哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒•托赫詹诺夫向与会人士们宣读了总统的贺信。

- 尊敬的论坛参会者们！我就国际神经外科论坛，以及在此框架下组织举办的主题电影节的召开，向诸位表示诚挚的祝贺。由国际著名的院士亚历山大·科诺瓦洛夫发起的这一论坛在哈举行，必然会为我国医疗保健行业的发展带来良好的助益。- 托卡耶夫总统在贺信中说。

托卡耶夫总统在信中高度评价了组织此次国际论坛的哈萨克斯坦国立神经外科中心的作用，表示该机构为哈国神经外科领域的发展做出了无与伦比的贡献。

托卡耶夫总统指出，该机构已经成为了中亚地区领先的医疗组织之一。就在去年，该中心安装了全新的«伽马刀»治疗仪器。在最近的一年里，中心进行了500多台复杂的手术。中心与许多国际知名专家建立了密切的联系，定期进行经验交流，为引进国内神经外科先进技术创造了条件。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦在至2025年的国家发展规划当中，将卫生保健领域的发展作为了最重要的发展方向之一。

- 我们的医生在为人民提供高质量的医疗服务，哈萨克斯坦正在成为本地区医疗旅游业的中心。-托卡耶夫总统说。

总统在贺信中表示，相信本届论坛上将会提出许多引导现代科学创新的新想法和建议，为卫生领域的发展指明道路，造福国家和人民。

【编译：木合塔尔·木拉提】