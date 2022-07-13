哈萨克斯坦粮食或将出口至欧洲市场

哈通社/努尔苏丹/7月13日 —— 据农业部消息，哈萨克斯坦计划向欧洲市场出口粮食。

消息称，中亚和阿富汗是哈萨克斯坦小麦和面粉主要出口目标国家。

- 目前，为进一步扩大粮食出口市场，计划进一步增加向中国、高加索地区（阿塞拜疆和格鲁吉亚）、巴基斯坦、土耳其和伊朗的粮食出口量。与此同时，正在就开辟欧洲市场开展了相关工作。-农业部说。

农业部表示，受主要粮食出口国家俄罗斯和乌克兰的地缘局势，世界市场对小麦的需求不断增加。

农业部数据显示，该因素对哈萨克斯坦小麦和面粉的出口增加产生了影响。2022年一季度，我国小麦出口量为202.5万吨，较去年同期增加1.6倍（2021年1-3月为124万吨）。截至今年7月8日，小麦出口量达303.55万吨。与此同时，今年一季度，面粉出口量达46.8万吨，较去年同期增长35.6%（去年同期为34.5万吨）。截至今年7月8日，面粉出口量达78.47万吨。

农业部称，尽管受小麦和面粉出口限制，今年将维持向传统出口目标国家的粮食出口量。

据此前报道，根据哈萨克斯坦农业部签署的命令，将于7月8日-9月30日期间限制向第三国和欧亚经济联盟成员国出口小麦和面粉，其中小麦出口配额55万吨，而面粉出口配为37万吨。

【编译：小麦】