热浪席卷整个西欧 多国发布气温预警

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 极端高温已经蔓延到葡萄牙、西班牙和法国。在葡萄牙，气温已高达 46 摄氏度左右。由于炎热的天气增加了野火的风险，葡萄牙大部分地区已发出红色警告。

最近几周，野火席卷了法国以及包括葡萄牙和西班牙在内的其他欧洲国家。到上周五，法国西南部的吉伦特地区有7300 公顷的土地着火，而过去五天当中火势已蔓延至超过 1万3000 公顷的土地。

根据法国的最新天气警报，法国 96 个省中的 15 个被列为«红色»警报区域，51 个被列为«橙色»警报区域。法国西部的热浪预计将于周一达到峰值，气温将攀升至40°C以上。

在西班牙，经过几天达到 45.7 °C的异常高温，消防队员周六在与一系列大火作斗争。

英国首次预测气温将达到 40°C，英国气象局由此发布了该国历史上第一个异常高温红色警告。这是英国首次预测气温达至 40°C。2019 年 7 月 25 日，英国剑桥植物园的最高温度为 38.7°C。

最近发表在《自然地球科学》杂志上的一项建模研究得出结论，大西洋上空的亚速尔高压系统的扩张正在导致伊比利亚半岛出现过去一千年来最干旱的情况。

目前英国上空的高压区将逐渐向东移动，穿过欧洲中北部，并在下周中到达巴尔干半岛北部。这将导致西欧和中欧大部分地区出现高温。