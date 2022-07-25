托卡耶夫总统对沙特阿拉伯进行正式访问视频

哈通社/努尔苏丹/7月25日--哈萨克斯坦总统办公厅通过БОРТ №1 Telegram账户发布了哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫对沙特阿拉伯进行的正式访问视频。

根据早前报道，应沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日晚抵达吉达市，开始对该国进行正式访问。

访问框架下，托卡耶夫总统出席了哈萨克斯坦与沙特投资圆桌会议。

在24日召开的哈萨克斯坦与沙特投资圆桌会议框架下，哈萨克斯坦与沙特政府和企业之间签署了一系列重要的合作文件。

总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还会见了沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）总裁亚西尔·鲁梅扬和沙特阿拉伯大型公司领导人。

此外，总统与伊斯兰开发银行行长和以色列合作组织秘书长举行会晤。

访问框架下，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫24日授予沙特国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特«金鹰»勋章，以表彰后者为促进两国友谊和相互信任所作出的杰出贡献。

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