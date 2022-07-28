哈最大农业公司制定农机更新计划

哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 据农业网消息，哈萨克斯坦最大的农业控股公司Olzha Agro表示，该公司与CT Agro合作，制定了园区机械更新的长期计划。

据悉，Olzha Agro控股公司每年投入60-70亿坚戈对农业园区进行升级更新。将综合考虑供应商的可靠性、服务的便利性以及设备融资的可用性等因素，从务实角度出发选择机器。

公司负责人称，该公司认为农业工作，如播种和收割，其效率在很大程度上取决于机械的质量，而该领域西方工程技术已经走在了前面，因此有必要使用欧洲和美国的技术，这将对本国的农业工作有很大帮助。

但很多其他工作（封闭水分、碾压、休耕、割草、喷洒、将作物从田间移走）可以更简单的使用拖拉机。

该公司目前正在使用哈萨克斯坦组装的农机设备。相比以往每一季在运输方面耗费大量时间，现在机器零配件供应更加方便，这对促进农业工作起到了巨大的作用。

Olzha Agro公司表示，CT Agro公司是哈萨克斯坦市场上最好的合作伙伴：在每个季节的现场工作结束后，该公司代表都会到现场对其设备进行全面检查。遇到紧急情况，公司也会及时前往排除故障。

现在，Olzha Agro正在与CT Agro合作制定一项计划，在未来5-7年内更新园区机械设备。除了特定设备外，供应商还提供贷款来源，帮助提供融资。

Olzha Agro已经从该供应商处采购了大约60台不同型号的Horsch播种机。今年计划采购12台联合收割机。还将购买在哈萨克斯坦组装、彼得罗巴甫尔工厂生产的CLAAS拖拉机。