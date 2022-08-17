总统接见乌勒套州州长

哈通社/努尔苏丹/8月17日—哈总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶17日接见乌勒套州州长别热克•阿布德哈里吾勒。州长向国家元首提交了该地区社会经济发展规划草案（2022-2026年）。该规划草案是总统乌勒套州之行成果基础上制定的。

这份旨在促进乌勒套地区经济多元化的重要文件包括240多项具体措施，其目的是发展公共和工业基础设施、解决该地区最紧迫的问题。

提交给总统的综合规划详细列举了吸引投资、扩大固体矿产产量、开发新矿、建立和发展地质产业集群等问题。此外，规划还包括建设新的肉类加工综合体、养禽场和温室大棚等事宜。

明年，将建设总面积为13.28万平方米的住房，多功能医院升级更新、开设肿瘤诊所、成立杰兹卡兹甘市母婴中心等项目也将一一落实，并在乌勒套县建设一座新医院。同时，将在每个县城开设26家医疗机构。

别热克•阿布德哈里吾勒还介绍了文化教育设施修缮重建问题。该州计划在国家«舒适的校园»试点项目框架内建设11所学校和8所幼儿园。

向国家元首报告的另一个紧迫问题是，保障该地区饮用水和优质道路需求。城乡供水、排水系统将得到改善。此外，计划建设修复289.5公里州级公路、112.5公里县级公路。据别热克•阿布德哈里吾勒介绍，上述措施的得以落实，将会创造一万个新的固定就业岗位。

托卡耶夫总统批准了乌勒套州社会经济发展规划（2022-2026年），并指示会同有关国家机关落实该规划。

【编译：木合塔尔·木拉提】