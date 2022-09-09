政府为移民至劳动力稀缺地区的血亲同胞提供多项优惠

哈通社/努尔苏丹/9月9日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部与其他国家机关合作，制定了中央和地方国家机构在对根据签证制度从其他国家移民至哈国的血亲同胞进行接收、安置和提供适应性服务期间的程序步骤机制。

就在日前，来自土库曼斯坦的666名哈萨克族裔，便根据上述机制持相关的签证入境哈萨克斯坦。 其中59人落户巴甫洛达尔州，162人选择落户其他缺乏劳动力的地区。 45人申请在曼格斯套州定居（均有充分的理由）。

在劳动力稀缺地区安置剩余的哈萨克族裔同胞的工作正在进行中。

哈萨克斯坦政府指定的为血亲同胞身份持有者和移民提供移民配额的地区为：阿克莫拉州、阿特劳州、东哈州、西哈州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州和北哈州。

本年度，对在指定地区安居的归国同胞，政府在移民配额框架下，将为归国同胞的家庭成员提供迁居费用补助，每名家庭成员可获得70倍按月计算指数的补助（2022年的标准为22.26万坚戈/人）。

在指定区域落户初期的一年内（12个月），每月将为相关家庭提供租房补贴，用于支付房租、水电和公共服务费用等开支。补贴标准为：落户城市——20倍按月计算指数/人（约6.13万坚戈），若家庭成员人数为五人及以上则为30倍按月计算指数（约9.19万坚戈）； 落户农村——15倍按月计算指数/人（4.59万坚戈），若家庭成员人数为五人及以上则为21倍按月计算指数（约6.43万坚戈）。

按月计算指数：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。

2022年的按月计算指数（АЕК）标准为：3063坚戈。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦政府的规定，自境外回归历史祖国并落户安居的哈萨克族裔人士，可申请获得«血亲同胞（Қандас мәртебесі）»身份。在该身份有效期内，持有人在申请入籍、落户、就业等方面将可以获得一系列政策便利和协助。

境外哈萨克族裔人士可通过向哈萨克斯坦共和国驻外国国家机构、《政府-为公民服务》国有公司或哈国各地政府机关提交有关获取或延长血亲同胞身份，以及在指定地区落户而需要获得的移民配额相关的申请文件。

对于获得血亲同胞身份的境外哈萨克族裔人士，哈政府部门将提供以下优惠政策：

·入境哈萨克斯坦时，将对其包括车辆在内的私人财产免征关税；

·在社会环境适应和融入中心，将获得免费的咨询、帮助和有关适应、融入社会所需的服务；

·提供技术和专业院校、大专和本科高等教育机构公费教育名额（为非哈国公民身份的哈萨克族裔人士提供的公费配额为公费名额总数的4%）；

·提供与哈萨克斯坦公民同等标准的就业保障服务；

·可以向政府机构申请公屋

除以上优惠措施外，血亲同胞还可以通过绿色通道，以简化程序快速办理完成申请入籍哈萨克斯坦并获得哈萨克斯坦公民身份所需要的各种手续。

自哈萨克斯坦1991年宣布独立以来，累计已有109.91万哈萨克族裔回归历史祖国。其中，今年年初至今，共有11 165名外籍哈萨克族裔回归历史祖国并取得哈国公民身份。

【编译：木合塔尔·木拉提】