托卡耶夫总统高度评价宗教界对人道主义价值观的贡献

哈通社/努尔苏丹/9月14日 – 在9月14日于首都召开的第七届世界和传统宗教领袖大会上，哈萨克斯坦总统高度评价了宗教界人士在坚守人道主义价值观方面为人类文明做出的重要贡献。

在当天大会上发表的致辞中，托卡耶夫总统表示，与众多世界上备受尊重的精神领袖们同席就座，令他倍感荣幸。

期间，总统特别向罗马教宗方济各和爱资哈尔大学大伊玛目艾哈迈德·塔伊布表示了敬意，感谢两位资深的宗教领袖和学者，为宗教和民族之间的相互了解，以及推动与人为善、乐善好施、和平和谐的人类道德价值观而做出的不可估量的贡献。

与此同时，总统还向俄罗斯东正教的高级代表致敬，并指出东正教的领袖们为加强团结和和谐付出了巨大的努力。

托卡耶夫总统还向以色列首席拉比大卫·劳和耶路撒冷宗主教特奥菲卢斯三世等到访的其他宗教领袖一一致敬。

他表示，所有宗教领袖来到首都努尔苏丹，齐聚一堂共同参与此次世界和传统宗教领袖大会，是一项具有重要意义的世界性要事。

- 感谢诸位接受邀请，来到哈萨克斯坦。你们的出席，代表了各个宗教和文化对维护世界和平与加强文明对话的积极性。- 托卡耶夫总统说。

在随后的致辞中，托卡耶夫总统表示，在哈萨克斯坦的土地上，有着许多古老和知名的宗教场所，这些场所包括了伊斯兰教、基督教、东正教、犹太教等各种宗教。

例如，位于突厥斯坦的亚萨维陵寝是世界知名的伊斯兰教文化遗产；在阿拉木图，拥有古老的木质高塔的升天主教座堂，是当地最知名的宗教建筑；中亚最大的犹太教教堂，就位于首都努尔苏丹。

托卡耶夫总统表示，在前苏联的大清洗和大流放时代，许多被迫迁徙和遭到强制流放的人民，正式在各种各样的宗教人士的协助下得以幸存。

- 例如，北哈州的天主教灵修中心就曾经从饥荒中庇护了被斯大林流放到荒原上的波兰裔人士。为了纪念这一善举，人们在当地竖立了圣母像。教宗圣若望保禄二世曾专程前往当地进行访问。- 托卡耶夫总统说。

第七届世界和传统宗教领袖大会14日在首都努尔苏丹市独立宫开幕。

本届大会的主题是《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》。来自全球50多个国家100多个代表团，包括伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、琐罗亚斯德教、神道教的代表，以及政治人士和社会活动家、国际组织代表等将出席本届为期两天的会议。

罗马教宗方济各、爱资哈尔大伊玛目哈迈德·塔伊布、耶路撒冷牧首西奥菲勒斯三世、德系犹太人首席拉比大卫·刘、以色列塞法迪首席拉比伊扎克·约瑟夫等宗教领袖，以及部分国际组织代表出席了开幕式。

据悉，在本届大会框架内，将举行四场分会，围绕宗教在加强精神和道德价值观方面的作用，教育和宗教研究在促进宗教和平共存、特别是在打击宗教极端主义、激进主义和恐怖主义方面的作用，以及妇女对社会福祉和可持续发展的贡献等议题进行讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】