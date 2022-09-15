国际最新研究揭示冰岛法格拉达尔火山喷发地震活动和岩浆运动
法格拉达尔火山位于雷克雅内斯半岛，离冰岛首都雷克雅未克约40公里。过去3000年里，雷克雅内斯半岛的火山活动特征为200-300年的喷发期，间以800-1000年的休眠期。2021年的喷发始于3月19日，之前已经有约800年的休眠期，喷发前数周地震活动和地表变形都有所增强，但这些活动在喷发前几天却异乎寻常地减弱。该次喷发一开始的岩浆流速很低，熔岩流也很少，但到4月底时，可观测到岩浆流速加快，伴随很高的熔岩喷泉。理解火山喷发的前兆以及喷发中的过程，对于做出能挽救生命和保护基建的预警非常重要。
第一篇论文中，冰岛大学弗雷斯泰恩·西格蒙德森(Freysteinn Sigmundsson)、冰岛气象局米歇尔·帕克斯(Michelle Parks)和同事研究了冰岛法格拉达尔火山2021年这次喷发的前兆。在许多火山喷发前，随着岩浆冲向地表，地面位移速度和地震数量都会增加。虽然2021年冰岛火山喷发最早在2月24日至3月中旬就出现了地震活动和地表变形的增强，但在喷发前几天又观测到了变形和地震的减弱。
他们认为，由于地表板块的运动，喷发前的力量会储存在地壳中。而在喷发前，这些力量会随岩浆进入地壳而释放，后续的地震活动和地表变形减弱或说明该过程暂时结束，岩浆即将喷发。同时，他们的研究结果表明在预测火山喷发时，需要考虑火山过程、构造应力、地壳结构之间的相互作用。
在另一篇论文中，冰岛大学萨蒙杜尔·哈尔多森(Sæmundur Halldórsson)和同事研究了喷发后50天里喷出的熔岩。这些分析揭示了岩浆直接来自地壳和地幔界面(近莫霍界面)。他们指出，喷出的熔岩会随时间变化；喷发起始阶段，熔岩主要来自这个壳幔界面附近，但在接下来的几周里，熔岩组成发生了变化，提示其来自更深处产生的岩浆。
他们的研究结果表明，近莫霍界面的岩浆储存区是一个动态性极强的环境，岩浆会在极短的时间尺度(几天到几周)上混合。这说明岩浆体的实时形成速度很快。论文作者表示，以上结果是对这一深度的玄武质岩浆系统的一些首次直接观测，或能增进我们对这类火山的认识。