政府总理斯马伊洛夫会见阿联酋副总理兼总统事务部长

哈通社/阿布扎比/9月20日 —— 据总理官网消息，正在对阿联酋进行正式访问的哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫20日同该国副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行了双边会晤。

-阿联酋是哈萨克斯坦在该区域的主要经贸合作伙伴。与我国的贸易方面，阿联酋在阿拉伯国家中处于领先地位。-他说。

斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦和阿联酋之间建立了建设性的政治对话，双边合作关系得到了高水平发展。

2021年，双边贸易额达7.09亿美元，较2020年增长近50%。

-这是很好的成果。但是，我们要为进一步扩大贸易合作开展共同努力。-斯马伊洛夫说。

-我们发现在矿产和冶金、农业、石化、能源和地质领域增加和深化投资合作潜力巨大。上述领域也符合我们的战略目标。-他说。

哈萨克斯坦总理还表示，阿联酋对哈投资近些年继续增长。根据2021年的数据，阿联酋对哈投资增长43%，总额达2.5亿美元。他强调，这一趋势今年仍在延续。

-哈萨克斯坦政府愿意与阿联酋在各领域加强和深化互利合作关系。-斯马伊洛夫说。

会谈中，哈方向阿联酋副总理兼总统事务部长提交了总金额超过65亿美元的潜在投资项目清单。同时，双方重点关注了工业、能源、银行业和农业领域合作，以及成立合资基金、建设砂糖厂和钙苏打生产厂等大型联合项目。

根据会谈结果，双方在环境、贸易、文化和教育领域签署了一系列部委间合作协议。

阿联酋副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示，此次访问将为加强双边合作关系发挥重要作用。

他同时还指出，哈萨克斯坦是阿联酋在中亚地区的领先合作伙伴之一。他表示，阿联酋企业计划进一步加强银行业和农业领域的合作，并在哈萨克斯坦落实砂糖和奶制品生产联合项目。

【编译：小穆】