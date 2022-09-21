哈萨克斯坦两部电影获得«文学与电影»国际电影节两项奖

哈通社/阿拉木图/9月21日--哈萨克斯坦电影的美术总监和编剧分别获得在俄罗斯加特契纳市举行的«文学与电影»国际电影节两项奖。

据哈萨克电影制片厂消息，哈萨克斯坦著名导演波拉特·卡里姆别托夫拍摄的电影《穆哈哈利》的美术总监叶尔梅克·沃铁格诺夫获得了该电影节评审团的特别奖。

由达烈詹·沃米尔巴耶夫导演的电影《诗人/ Ақын》的编剧达列詹·沃穆尔巴耶夫获得本届«文学与电影»电影节最佳剧本奖。

据悉，来自俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚、以色列、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦的35部电影参加本届电影节评审。

据早前报道，哈萨克斯坦著名导演波拉特·卡里姆别托夫拍摄的电影《穆哈哈利》此前获得第 25 届塔林电影节 (PÖFF) 普世评委会特别奖，该电影在哈萨克斯坦«诗圣 « 穆哈哈利·（穆哈梅德哈利）•马卡塔耶夫诞生90周年框架下，由哈萨克电影制片厂拍摄。

此外，哈萨克斯坦电影导演达烈詹·沃米尔巴耶夫作品《诗人/ Ақын》在今年6月1~9日于巴西举行的库里提巴国际电影节《其他观点》项目中，荣获《最佳电影》奖项。电影《诗人/ Ақын》的主题聚焦于讨论传统文化艺术形式在当下新环境中在社会中的定位问题。电影主角通过探寻十九世纪哈萨克斯坦最著名的吟游诗人马哈穆别特·沃帖慕斯吾勒的人生轨迹，揭示当代吟游诗人的生存状态。

【编译：阿依波塔】