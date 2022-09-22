世卫组织：非传染性疾病是当今的“全球头号杀手”

哈通社/纽约/9月22日 -- 据联合国新闻，世界组织于周三发布的新报告显示，心脏病、癌症、糖尿病等非传染性疾病 (NCDs) 已超过传染病，成为«全球头号杀手»，每两秒钟就有一名70岁以下的人死于非传染性疾病。

在联大第77届会议期间，世界卫生组织和彭博慈善基金会共同组织了一次活动，发布了该报告和一个新数据门户网站。

报告的发现

世卫组织称，非传染性疾病是21世纪最大的健康和发展挑战之一。

非传染性疾病主要包括心脏病、中风等心血管病、癌症、糖尿病、慢性呼吸道疾病，以及心理健康疾病。

这些疾病每年夺去4100万人的生命，约占全球死亡人数的四分之三。

这份题为《看不见的数字：非传染性疾病的真实情况和应对措施》的报告重点强调了非传染性疾病的相关数据，以说明它们构成的威胁和风险因素的真实规模。

报告还指出了具有成本效益并且全球适用的干预措施，可降低非传染性疾病的威胁和风险，并挽救生命、减少成本。

国别门户网站

非传染性疾病数据门户网站共享了194个国家的最新国家数据、风险因素和政策执行情况，使报告中的数据更加生动具体。

此外，用户还可以通过该门户网站搜索心血管病、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病的相关数据并了解其主要成因和风险因素，包括吸烟、饮食不健康、有害使用酒精及缺乏运动。

该门户网站突出了各国在非传染性疾病方面的特点和趋势，并可以对比不同国家或地理区域的情况。

重要的时间节点

2030年可持续发展目标中，有一项具体目标是将非传染性疾病导致的过早死亡减少三分之一，但迄今为止，只有少数国家有望实现该目标。

然而，非传染性疾病是可持续发展的重要议题，其预防和治疗是一个主要的投资机会，会对经济增长产生深远影响。投资收益会远超过投资支出。

世卫组织非传染性疾病司司长本特•米克森 (Bente Mikkelsen) 表示，认为非传染性疾病是«高收入国家的疾病»是«一种误解»，他补充说，有85%的过早死亡发生在中低收入国家。

世卫组织表示，我们正处于公共卫生领域的关键节点，对非传染性疾病的新认知为我们提供了一个机会来解决这一问题，并建议投入更多资金来预防非传染性疾病。

每年向所有中低收入国家投入180亿美元的资金，到2030年可产生2.7万亿美元的净经济效益。