哈萨克斯坦是否会遣返逃避动员的俄罗斯公民？

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 – 哈萨克斯坦内务部部长玛拉特•阿赫梅特詹诺夫27日表示，俄罗斯军事委员会对该国公民发布的动员入伍征召令，并不构成将为逃避动员令而进入哈萨克斯坦的俄罗斯公民遣送回国的法律依据。

在9月27日于国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，有记者向哈萨克斯坦内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫提出了这样一个问题：

- 哈萨克斯坦是否会将逃避动员令的俄罗斯公民遣送回国？

内务部部长对此表示，引渡措施仅应该针对已对其提起刑事诉讼的人。

玛拉特·阿赫梅特詹诺夫说：

- 我们与俄罗斯方面在司法合作领域签署过合作协议，其内容包括交换被审判人员和引渡罪犯等。其最基本的原则是，无论在我国，还是在俄国，这都仅适用于做出了某种犯罪行为并需要被依法进行惩罚的人。此外，如果对方要求我们协助抓捕被国际通缉的人员，在哈萨克斯坦境内也没有其他障碍，我们将按照引渡程序查明并移交给俄罗斯联邦。

哈萨克斯坦内务部部长指出，目前，哈俄双方均在《明斯克公约》框架下，以及在经两国议会批准的法律援助协议框架内，进行人员往来的工作。

- 在这当中，没有有关军事动员的问题。我说的不是动员令，而是有关被登记的、被制裁的、被国际通缉的犯罪活动的问题。俄罗斯军事委员会的搜寻，并不能构成将某人遣返回俄罗斯的法律依据。- 玛拉特·阿赫梅特詹诺夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】