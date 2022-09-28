今天是哈萨克斯坦三位著名文学家的诞辰纪念日

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 – 今天，是哈萨克斯坦著名的文学家穆赫塔尔·阿乌埃佐夫、谢尔汗·穆尔塔扎和沃拉尔罕·博凯的诞辰纪念日。

通过其著作《阿拜之路》而在哈萨克斯坦文学历史上留下不朽丰碑的著名作家穆赫塔尔·阿乌埃佐夫，于1897年9月28日出生于塞梅。

他是哈萨克作家、诗人、文艺理论家，曾任哈萨克科学院院士。

在哈萨克斯坦，阿乌埃佐夫被称之为«阿拜第二»。有评论指出：如果说19世纪哈萨克诗歌的巅峰是阿拜，那么20世纪哈萨克文学的顶点无疑便是穆赫塔尔·阿乌埃佐夫。

其生平知名的著作包括：《恩利基·克别克》（1917）、《阿拜》（1942-1947）、《阿拜之路》（1952-1956）、《无法自卫者的命运》（1921）、《有学识的公民》（1923）、《穿丧服的美女》（1935）、《山隘的枪声》（1927）、《峭壁》（1935）、《肩并肩》（1933）、《脚印》（1933）、《埃曼·绍尔潘》（1934）、《闪电的反光》（1934）、《在边境上》（1937）、《在考验的时刻》（1942）等。

他的文学成就是多方面的。他是哈萨克族现代戏剧创作的开拓者。他所创作的《电闪雷鸣》(1934年)、《阿依曼和乔勒潘》(1934年)、《苹果园中》(1936年)、《阔步兰德》(1945年)等都是哈萨克戏剧的经典作品，在前苏联曾产生广泛影响。

他的小说创作也是现代哈萨克文学的一笔宝贵财富，其巅峰之作为长篇小说《阿拜之路》。这是哈萨克族现代文学中第一部具有世界影响的小说，曾于1949年(第一部)和1959年为作者赢得苏联国家将和列宁奖，并曾被翻译成全世界70多种文字，发行至世界100多个国家，成了世界传记小说的经典。

值得注意的是，阿乌埃佐夫不仅在自己的文学创作中大量地吸收和运用了民间文学资源，而且对民间文学还进行了深入地研究。他所撰写的有关柯尔克孜族《玛纳斯》史诗的研究论文至今被人们津津乐道。

未成文的历史传言指出，受阿赫梅特·拜图尔森诺夫（著名哈萨克政治家）：«为了民族的未来，你需要首先保护自己»的建议影响，阿乌埃佐夫在一直努力远离政治，而将经历放在教育和文学事业上。但在1930~1932年间，他还是遭到了政治风波的冲击，被苏联当局关押，并被迫写下检讨信以使自己免于更严酷的命运，即便他事实上没有触犯任何法律。

阿乌埃佐夫一生中的最后几年（1959年~1961年）曾经在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔生活和工作，并在当地修建了一栋房屋居住。他在那里开始了其最后一部长篇小说《成长的苗》，可惜未能完成创作。

1970年，当地正式成立了穆赫塔尔·阿乌埃佐夫图书馆-博物馆，其中作家生前使用的物品，如书桌、椅子、摇椅、台钟、衣架、书柜、各种书籍等被妥善的保存至今。图书馆内目前拥有1.2万余册藏书。

2022年7月，在对吉尔吉斯进行工作访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫专程拜访了位于乔尔蓬-阿塔的穆赫塔尔·阿乌埃佐夫纪念博物馆，为博物馆新设立的穆赫塔尔·阿乌埃佐夫半身像进行了揭幕，并在博物馆贵宾纪念册上留言。

哈萨克斯坦著名作家、社会功勋人士谢尔汗·穆尔塔扎于1932年出生在江布尔州，1955年毕业于莫斯科国立罗蒙诺索夫大学新闻学院。

1963-1970年，谢尔汗•穆尔塔扎在《列宁青年》和《社会主义哈萨克斯坦》报社，以及《作家》、《火焰》和《星星》杂志担任主编，还曾出任过哈萨克斯坦作家协会副秘书长。

上世纪80年代，谢尔汗•穆尔塔扎担任总编辑的《哈萨克文学报》以发表学术性文学评论文章和大量优秀作品引起社会关注。

1990-1993年，谢尔汗•穆尔塔扎当选哈萨克苏维共和国人民代表大会代表。哈萨克斯坦独立后，谢尔汗•穆尔塔扎出任哈萨克斯坦最高会议议员（1994-1995年）和第二届马吉利斯议员（1999-2004年）等职务。

2018年10月8日，作家在阿拉木图的家中逝世，享年86岁。

沃拉尔罕·博凯1943年9月28日出生于东哈萨克斯坦州卡屯卡拉盖。

1965-1968年，他曾任布尔什纳里姆区报《劳动旗帜报》校对、翻译、副主编，东哈萨克斯坦地区《共产旗帜报》（现《迪达尔报》）文工。

1968年，应谢尔汗·穆尔塔扎之邀，来到《列宁青年》报（现《年轻的阿拉什》）。沃拉尔罕·博凯的同时代人经常说，谢尔汗·穆尔塔扎的兄弟般的关怀对他作为一名熟练的记者和作家的发展产生了特殊的影响。

1974-1983年任《朱尔迪兹》杂志散文部部长，1983-1991年任《哈萨克文学》报副主编，1991-1993年任总编辑。

作家于 1993 年 5 月 17 日在印度出差时去世。