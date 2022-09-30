托卡耶夫总统在阿拜州与公众代表举行会晤时的讲话

哈通社/塞梅/9月30日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫9月30日飞抵阿拜州首府塞梅市，开始对当地进行工作视察。

在视察工作开始前，总统在塞梅市出席了与当地公民代表举行的见面会，并发表了讲话。

在讲话中，托卡耶夫总统表示，塞梅市，以及近期刚刚新组建成立的阿拜州，在哈萨克斯坦的历史中有着独特和充满传奇的特殊地位。

- 这片土地，为哈萨克培育了阿拜、沙卡利姆、穆赫塔尔·阿乌埃佐夫等一大批独一无二的人物。凡是曾造访过阿拜出生地的人，都会感受到这片热土的神圣与独特性。塞梅，是伟大草原智者的摇篮。这里，是阿拉什豪杰们曾留下自己足迹的，是我们那些先烈们为了民族的未来曾经奋力拼搏过的神圣之地。塞梅，是国家科学与知识、艺术与文化的历史中心。众所周知，哈萨克斯坦首座师范学校，正是在120年前，在这里成立的。这所学府，是穆赫塔尔·阿乌埃佐夫、居苏普别克·阿伊玛托夫、卡尼什·萨特巴耶夫、阿勒凯·马尔古兰、沙肯·艾玛托夫等众多民族知识精英们的母校。而坐落在塞梅市的音乐戏剧剧院，则是哈萨克戏剧艺术的发源地。我国足球文化的起源，也与这里有着直接的关系。在我国近代历史上，塞梅是第一个建立历史博物馆、公共图书馆、档案馆和电报馆等公共性设施的城市。这也是为什么，哈萨克人民至今都对塞梅市如此重视，将之视为哈萨克精神根基之一的原因。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统谈到了他在2020年作出决定，赋予塞梅市«历史名城»地位的往事，以及在今年在广泛的听取了人民的意愿和建议后，正式将塞梅市作为首府，组建了新的行政区域的决议。

总统表示，这一举措将使快速解决社会经济问题成为可能，为招商引资、开放新产业、创造新的就业岗位、发展中小企业创造条件，这些都将有助于改善当地居民的福祉。

同时，作为对诞生于此的伟大的诗人、哲学家和教育家阿拜的特别尊重，新成立的行政区被以阿拜的名字命名。

- 我们正在建设一个公平的哈萨克斯坦——一个人人享有平等机会的国家。每个公民，无论居住在何处，都有权过上体面的生活，享有充分的自我实现权利，因为国家财富是由全国所有居民的劳动和努力创造的。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，他认为，一个国家的强大不在于中央，而在于地区，这也是为什么他将«强有力的地区——国家发展的驱动力»原则确立为其政治路线基本方针的原因。

- 成立阿拜州的决定绝非出于偶然或者一时的冲动，而是一个经过仔细校准的步骤，不仅考虑到了公众的广泛期望，还受到国家发展战略的推动。作为有针对性的行政区域改革的一部分，我们重建了整个东哈萨克斯坦的历史中心。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中指出，塞米曾经是国际过境贸易的重要枢纽。而在今天，该地区将哈萨克斯坦的东部地区连接成一个整体，并与哈萨克斯坦两个最大的邻国——俄罗斯和中国接壤。

- 我们要充分利用这一巨大的交通、物流、贸易和经济潜力。我相信，未来塞梅将与阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特和阿克托别一道，成为我国最具活力的城市之一，将更多的人才、创新和投资吸引到这里。- 他说。

托卡耶夫总统在讲话中指出，拥有一个良好的教育体系，是提升国家竞争力、推动国家不断走向成功的主要条件。这也是哈萨克斯坦在全国范围内着手实施«舒适的学校»国家项目的原因。总统表示，他已经了解到阿拜州在教育基础设施领域面临的一些问题和困难，并指示中央和地方政府尽快予以妥善的解决，改善相关情况。

托卡耶夫总统强调称，哈萨克斯坦自古就是一个尊师重教的国家，近几年来，通过批准《教师地位法》、提高教师工资以及其他一系列系统性的工作，正在不断地提高教师的社会地位。

- 老师将永远是我们社会中受人尊敬的人。塞梅应该在教育领域走在前列。如果西方领先的大学之一在塞梅开设分校，或能够与塞梅市的高等教育机构建立某种联系，那就太好了。- 托卡耶夫总统说。

塞梅市拥有哈萨克斯坦最主要的一家医学大学。根据托卡耶夫总统的指示，正在考虑建设一所附属于这所大学的综合医院。

- 根据我的指示，在塞梅建立了一座放射肿瘤治疗中心，并正在建造一所儿童康复中心。作为国家«农村医疗保健现代化»项目的一部分，该地区将建设 65 个医疗设施。我们必须始终高度关注那些受到核试验影响的公民的康复问题。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统认为，塞梅市应该成为一个现代化的、舒适的城市。作为州首府，城市应该首先为市民，而非工业企业和汽车服务。在规划塞梅发展方案时，需要按照高标准进行新的城市设计，尤其要重视«绿色城市»的理念。

托卡耶夫总统指出，塞梅市的城市基础设施长期没有得到更新，已经极度破旧，夏天不能提供稳定的热水供应，而冬天又无法满足部分房屋的供热。同时，热电厂的有害排放物严重污染了城市的空气。

-是时候彻底解决这些问题了，我责成中央政府和地方政府，实施在塞梅市建设现代化火力发电厂和实现基础设施现代化的问题。这个项目肯定会对提高人们的生活质量和改善该地区的生态状况产生积极影响。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中还指出，阿拜州地处交通要冲，并且与俄罗斯和中国接壤。为了充分合理的利用这一优势，必须首先保障该地区道路的高质量和安全性。

- 为了开发我国的交通潜力，我们计划修建一条通过巴赫特连接到中国的铁路线。建造这条铁路线是必须完成的任务，政府正在就此开展工作。要在区域内打造«陆港»、«物流园区»，发展交通走廊。一条具有国际重要性的高速公路穿过塞梅市。因此，首先要对两座城市主要桥梁进行修缮，并在年内开始建造一座新桥，预计在三年内予以完工。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，塞梅地区曾经是远近闻名的农牧业生产基地，不仅为哈萨克斯坦国内，也为国外供应了数不胜数的肉类、奶类、皮毛和其他产品，现在是时候着手恢复这一地区的生产潜力了。

- 要设法恢复农产品加工企业的生产能力，这是一项非常重要的任务。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，目前该地区有大量未能得到充分利用的土地，政府应考虑将其收回。

此外，由于靠近曾经的核试验场，阿拜州的底土资源多年来一直没有得到有效的开发。 托卡耶夫总统指出，有必要在该地区启动大规模地质调查，确定可开发的底土资源并加以利用。

- 采矿业的发展将使该地区的经济实现复苏。此外，这将为开辟新工作岗位提供机会。- 他说。

托卡耶夫总统同时强调指出，由于曾经在塞梅核试验场开展的一系列核武器试验，当地数十万公顷的土地遭到了破坏，并对当地的生态环境产生了复杂的影响，至今仍影响着当地居民的健康和生活质量。总统责成中央政府和地方政府，高度关注对额尔奇斯河及其周边松林的保护工作，严密监控该地区的生态状况。

总统强调指出，当前需要建立一个符合国际标准的新型填埋场地，处理受到辐射污染的土壤和其他物品。他表示，能源部已经制定了关于塞梅核安全区的法律草案，并在4月获得了议会下院的审议批准。

-现在需要的，就是尽快通过这项法案，确保干净的土地能够被用于农业生产工作。-他说。

托卡耶夫总统在讲话中指出，阿拜州作为哈萨克斯坦的文化名城，在发展文化教育旅游业方面，潜力巨大。总统认为，作为全球最大的内陆国家，地球大陆极在我国境内的位置具有象征意义。

-在阿拜州的吉德拜区，伟大的阿拜故居博物馆旁边，有一块纪念牌«欧亚大陆中心»。我相信，这个对我们人民来说是神圣的地方和这样一个地理现象，不仅会吸引国内游客，也会吸引外国游客。作为我国的历史中心之一，塞梅应该成为对我们丰富的文化遗产采取妥善开发的典范，这也将助力该地区的发展。- 托卡耶夫总统说。

总统重申，要发展当地的旅游潜力，建设完善的、无障碍和舒适的道路基础设施是非常重要的，同时还需要注意改善额尔齐斯河的堤防。

托卡耶夫总统表示，建立一个全新的行政区域并非易事，有许多需要认真梳理和研究的工作。他已经要求中央政府在短期内完成阿拜州的系统性发展计划。

- 未来，阿拜州将成为一个自给自足的繁荣地区。让这片既神圣又饱经沧桑的土地恢复曾经的繁华，这是我作为总统的职责。在这方面，我想集中讨论一个问题。我要再次重申，国家现代化的基础在于教育和文化，而不在于政治和经济。塞梅市在上世纪初被认为是哈萨克人的精神首都。这条由阿拜开创、由阿拉什的豪杰们延续的伟大道路，将使我们的民族发展壮大，并提升到一个全新的水平。这将定义哈萨克斯坦的未来。- 托卡耶夫总统说。

总统在讲话中，呼吁阿拜州的各领域人士加入到该地区的发展当中，通过实际的行动，为地区的建设出谋划策，贡献力量，用实际行动展现自己的爱国主义热情。

托卡耶夫总统在讲话中还表示，当前哈萨克斯坦需要对公众意识进行彻底的革新。

- 高尚的文化、先进的教育、诚实的劳作，这一类的价值观应该成为这项工作的核心。 阿拜留下的遗嘱——自我要求、勇于奋斗、勤于思考、知道满足、充满慈悲——应该成为青年人群的座右铭。伟大诗人所崇尚的五种崇高品质，与我们今天的目标完全一致。伟大的阿拜向哈萨克社会提出了«完整的人»的概念。完整的人是指性格完美、视野开阔、心胸开阔、努力工作的人。如您所知，我总是谈论在社会中建立新价值观的必要性。我在国家库鲁尔泰大会上、«青年精神»大会和在突厥斯坦与公众会面时，都特别强调了这一点。我想再次重申，对于我国青年而言，最重要的是：渊博的知识、勤奋的工作和爱国主义。- 托卡耶夫说。

总统在讲话中，也再次的谈及了当前地处欧亚大陆中心的哈萨克斯坦，面对分反复在的国际局势时始终坚持不变的立场。

- 今天，世界正经历着前所未有的地缘政治激化，紧张局势达到了最高点。世界各地的政治家都在认真讨论使用核武器的风险。如今，距离塞梅核试验场最后一次核武器爆炸，已经过去了33年的时间。这片土地上的居民，经历了冷战时期无意义的核军备竞赛所带来的所有艰辛。我最近在纽约的联合国大会上也重申了这一点。有鉴于核试验对人类健康和当地生态系统带来的巨大破坏，我国首任总统纳扎尔巴耶夫签署了关闭塞梅核武器试验场和自愿放弃世界第四核武库的法令。如今，我国已成为全球无核武器世界运动的领导者之一。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，原子能是人类的一项杰出成就，它应该为人类的共同利益而工作，而非成为国际政治斗争中的破坏性工具。独立至今，哈萨克斯坦一直在捍卫着这一基本的立场，并通过不断的提出建设性的外交政策议程，寻求妥善的解决方案，努力的加强国际社会之间彼此的安全和信心，实现符合全人类共同利益的普遍性的进步。

- 显然，现代世界秩序正在经历一场强大的危机，其后果可能对所有国家都是致命的。 只有在认识到人类未来的共同责任、遵守国际法既定原则、尊重各国共同利益的基础上，才有可能走出困境。 - 托卡耶夫总统说。

总统还回忆了在其倡议下，于2021年在塞梅举行的旨在纪念俄罗斯和世界文学经典作品的创作者陀思妥耶夫斯基200周年的纪念活动，并指出，陀思妥耶夫斯基曾在被流放期间生活在塞梅，并与哈萨克斯坦著名的杰出科学家硕罕·瓦里汉诺夫结下了深厚的友谊。两人的友谊已经成为了哈俄两国人民文化相互渗透、相互丰富的明证。

托卡耶夫总统指出，一个令人遗憾的情况是，地缘政治紧张局势，以及制裁的对抗，也开始在文化领域中表现出来。人与人之间的关系也在变得疏离和冷漠。

- 这是非常危险的信号，残忍和互不信任、冷漠和自私自利，这是会将民族推向深渊的错误品质。- 托卡耶夫总统说。

总统认为，要想成为一个强盛的、自由和创新的国度，就要向青年施加正确的教育，培养他们善良和热忱的道德品质。

托可以发总统在讲话中还强调指出，国家必须竖立责任意识。在国际局势纷繁复杂的当下，国人更应该团结起来作为一个整体。

- 每个政治家、公众人物、记者、博客作者或普通公民，都应该为自己的言行负责。我们所做的一切都应该符合国家的利益。除了哈萨克斯坦，我们没有第二个祖国。遗憾的是，坦率地说，在其他国家，有很多人不愿意承认我们的成就，他们甚至组织了对我国的信息攻击，这一事实我们都看在眼里。我们不能忽视当下有这样的负面趋势，正威胁着我们的国家。维护国家利益，始终是首要目标。全社会必须共同努力，共同发展我们的祖国。- 托卡耶夫总统说。

总统在讲话中指出，随着我国开始着手实施大规模的政治体制改革，特别是在公布了即将举行非例行选举的消息以后，一些势力试图阻挠哈萨克斯坦的积极变化，通过散播假消息和网络攻击的方式，企图破坏哈萨克斯坦的稳定局面。

但今年的宪法公投的结果，已经证明了政治改革方针的正确性，人民支持修宪。托卡耶夫总统指出，宪法改革是我国迈向政治复兴的重要一步，权力分支之间的平衡得到加强，并确立了«强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府»的原则。

总统强调，哈萨克斯坦不会偏离这一正确的方向。

- 明年，马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）议员将按照新的选举方式——混合选举制进行选举。而各个地区的第一负责人将以另一种方式选举产生。乡村行政长官（乡长）的直选程序已经全面实施。法律赋予政党新的机会，人民参与国家管理的途径被彻底的打开。- 托卡耶夫总统说。

总统还谈到了关于总统任期的改革，即总统只能担任一届七年，不可连任。他表示，这是迈向民主的决定性一步，将为新一代政治家开辟道路。

- 总的来说，所有正在进行的改革都旨在实现国家的全面现代化和可持续的社会发展。-托卡耶夫总统总结道。

会晤结束时，托卡耶夫总统表彰了阿拜州一批优秀公民，向这些公民授予国家奖章。

【编译：木合塔尔·木拉提】