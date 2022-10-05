托卡耶夫总统同巴甫洛达尔州公民代表会晤并发表讲话

哈通社/巴甫洛达尔/10月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日下午抵达巴甫洛达尔州州府巴甫洛达尔市，开始对当地进行工作视察。视察开始前，总统与当地公民代表举行了会晤，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中指出，巴甫洛达尔州在哈萨克斯坦的发展中发挥着重要的作用。他还表示，他对于这片被额尔齐斯河所浇灌的沃土，有着特殊的感情。

- 巴甫洛达尔州充分的体现了《地区强则国家强》的理念。这里堪称哈萨克斯坦的能源中心。总统而言，巴甫洛达尔州保持着平稳的发展。过去的三年中，地区GDP总值增长了28%，达到了39亿坚戈。农业、建筑业和商业发展逊色，直接的改善了本地居民的生活和福利。随着哈萨克斯坦进入全面的社会经济改革，相信巴甫洛达尔州将为落实我们提出的战略任务作出巨大贡献。 -托卡耶夫说。

总统重点关注了当地的主要优先方向。

首先，是致力于增强区域产业创新潜力。托卡耶夫总统指出，充足的电力供应，是确保国家的快速发展和稳定的工业增长的前提。因此，额尔齐斯河沿岸的巴甫洛达尔，在哈萨克斯坦的经济发展中发挥着特殊的作用。总统认为，稳定的电力供应，为在这里开发新的高科技提供了机会。

- 如今，许多国际公司开始将自己的分支机构迁入哈萨克斯坦。这些企业需要使用大量的数据源，并且为储存和处理这些数据而需要耗费相当大的精力。为此，我要求数字发展部在年底前，完成关于在埃基巴斯图兹建设新数据处理中心的方案。- 托卡耶夫总统说。

除了加强该地区的工业潜力，总统认为有必要为中小企业提供全面支持。托卡耶夫总统认为，巴甫洛达尔州的企业家有能力实施全国乃至全球范围内需要的项目。

托卡耶夫总统将解决环保问题，列为巴甫洛达尔州的第二个优先事项。总统指出，工业的发展给环境带来了沉重的负担，如今巴甫洛达尔州的排放量每年约 70 万吨，占全国排放量的三分之一。

总统强调，环境状况是衡量公民生活质量的最重要指标。因此，在增强工业潜力和保护环境之间保持平衡极为重要。他表示，哈萨克斯坦已经宣布将在2060 年实现碳中和，因此，本地企业需要引入新技术，改善生产方式，减少对环境造成的危害。

总统指出，目前当地已有四家企业通过这类方式改善了生产工艺，预计到2030年能够减少4.7万吨的有害物质排放。

托卡耶夫总统指出，需要开展有效地工作，发展对工业废料的循环利用。此外，他还指示政府把向巴甫洛达尔州提供天然气作为优先事项予以实施。

托卡耶夫总统并没有忽视当地民众最关注的一个问题，即当地每年夏季的虫害问题。总统责成政府部门，通过研究国际经验，以科学的方式解决这项困扰当地居民生活的问题。

总统高度评价了当地志愿者们对环保的重视。特别是巴甫洛达尔和埃基巴斯图兹青年近期发起的全国性的环境美化活动《EcoStudentKZ》提出了赞扬。

- 我想赞扬哈萨克斯坦青年志愿者们的工作。众所周知，我曾经宣布2020 年为志愿者年，而这个决定得到了回报。我曾经作为国际组织的成员参与全球范围内的志愿者活动。而在哈萨克斯坦，我相信，志愿者运动，是基于年轻人热情的一项非常严肃的社会力量。当然，我们的青年们所拥有的这种力量必须用于造福国家，造福人民，特别是在保护环境方面。- 他说。

托卡耶夫总统在讲话中，还谈及了对额尔齐斯河水资源的利用问题。他表示，要谨慎的利用这条河流丰沛的水量，并有必要将该地区的灌溉土地面积扩大一倍至30万公顷。

总统指出，巴甫洛达尔州第三个优先事项，是大力发展当地的基础设施。总统指示政府建设一座能够绕过州首府中心区域的新的桥梁，这项工程应在明年开始动工。他要求关注冬季道路的维护和清洁，特别是在阿斯纳塔-伊雷门套-希德尔特公路的冬季养护，有必要增加除雪设备的数量。总统还要求政府在年底前恢复巴甫洛达尔-阿斯塔纳航线的定期航班，并解决当地机场跑道维修问题。

- 总的来说，巴甫洛达尔的基础设施需要大量投资。埃基巴斯图兹生产了全国四分之一的电力，但这座城市在冬季却缺乏供暖，这非常荒谬，因此我要求政府就当地供热厂的建设进行讨论。- 总统说。

此外，总统还指示政府为埃基巴斯图兹市综合发展计划中的项目提供优先资金。托卡耶夫总统认为，应继续发展当地的有轨电车系统，加快列车更新速度。

总统将发展创意产业和旅游业，列为了巴甫洛达尔州第四大优先方向。国家元首指出，人力资源是我们国家的力量源泉，因此以人为本已成为我们国家政策的一个关键维度。

总统指出，来自巴甫洛达尔的艺术家们所创造的新哈萨克«文化浪潮»，为哈萨克斯坦民族文化在海外的流行和推广做出了巨大的贡献。

- 玛丽亚·穆德里亚克在欧洲最好的歌剧舞台上演奏咏叹调，并获得古典艺术鉴赏家的喜爱；格莱美奖得主伊曼别克·泽依肯诺夫的流行音乐，在世界各地的年轻人中找到了热情的崇拜者。他们作为新一代的才华横溢的音乐人，成为了哈萨克斯坦在海外文化传播的大使。瑙姆·格里戈里耶维奇·谢弗尔收集了来自世界各地的2.7万张珍贵音乐唱片集，其中包括了许多历史人物的录音。他的收藏为民族音乐历史的纪录做出了重要的贡献。这样的人应该成为我们社会，尤其是年轻人的榜样。当今世界，创意产业、文教旅游是许多国家经济发展的重要组成部分。巴甫洛达尔在这方面具有巨大的潜力。- 托卡耶夫总统说。

总统还谈到了对教育系统的重视，并表示未来 3 年将在巴甫洛达尔地区建造 10 所学校。他强调，未来属于受过教育、知识渊博的人。总统呼吁年轻人不断提升自身的受教育水平，掌握各种专业和适应时代要求的知识和技能，无论身在何处。





此外，总统还谈到了我国即将到来的总统选举，并就他如何参选的情况进行了介绍。

- 众所周知，我辞去了阿玛纳特党党主席一职。由于宪法改革，总统在任期内被禁止成为政党的成员。社会上对我即将如何参加选举感到好奇。坦率地说，我收到了来自各种国内协会和政党的提案，希望我成为他们的候选人。我特别高兴青年和其他公共组织，包括志愿者，正在采取主动。这一切都说明了过去三年半以来，公民对正在进行的和计划中的改革的支持大大增加。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统对提名他参加选举的众多社会团体表示了感谢，并指出，他希望自己能够以广泛的社会和政治力量的候选人身份，而非一个特定的组织的代表参加大选。

- 我认为这是正确的。这也符合国家元首与各党派和协会保持均等距离的原则。-他说。

托卡耶夫总统指出，确保竞选活动严格遵守法律规定是很重要的。此外，作为国家元首，他保证总统选举将公平透明。

讲话结束后，托卡耶夫总统主持了颁奖仪式，为一批受到嘉奖的巴甫洛达尔州公民代表授勋。

【编译：木合塔尔·木拉提】