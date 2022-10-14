连日暴雨引发洪水 澳大利亚数千人被要求紧急疏散

哈通社/阿斯塔纳/10月14日 —— 据中新社消息，连日暴雨在澳大利亚东南部引发洪水，截至当地时间14日已有数千人被要求紧急疏散。

据路透社报道，自当地时间12日起，维多利亚州大部分地区、新南威尔士州南部和塔斯马尼亚州北部遭遇强降雨天气。英国广播公司(BBC)报道指出，部分地区24小时内的降雨量达到当地10月平均降雨量的三倍以上。

据悉，截至当地时间14日，受灾地区已有数千名居民被要求紧急疏散。相关救援和疏散行动目前仍在继续。

据澳大利亚天空新闻台报道，维州州长丹尼尔·安德鲁斯当地时间14日称，维州正面临“几十年来最严重的洪水灾害之一”，该州已有约500栋房屋被洪水淹没，预计这个数字将继续上升。此外，他建议澳联邦政府将维州此前修建的新冠隔离设施用于安置灾民。

近段时间，暴雨频繁袭击澳大利亚东南地区并引发洪水，导致人员和财产损失。BBC报道称，当地时间11日，新南威尔士州一名男子因其驾驶的车辆被洪水淹没而丧生，另一名男子被洪水卷走后下落不明。

有专家指出，气候变化和拉尼娜现象使澳大利亚近期洪水更严重。据BBC统计，今年以来洪水已导致澳大利亚20多人死亡。