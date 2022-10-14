哈萨克斯坦总理会见越南国家副主席

哈通社/阿斯塔纳/10月14日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫14日会见越南国家副主席武氏映春。

会谈中，双方就经贸、人文、过境运输、旅游和农业领域合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总理指出，1992年建立外交关系以来，两国之间建立了建设性的对话，并在双边合作关系的到了有效发展。

据他介绍，近7年来，两国之间的贸易量增加了2倍。他强调，2015年签署的欧亚经济联盟与越南之间的自由贸易协议有效推动了双边贸易。

-当前，我们愿意向越南出口的商品数量增至90种，总额达5亿美元。-斯马伊洛夫说。 与此同时，斯马伊洛夫提出了向哈萨克斯坦公民提供免签入境越南的机会。他强调，这将有助于促进两国之间的贸易和旅游合作发展。

哈萨克斯坦总理指出，哈方对扩大农业领域，特别是水稻种植领域的合作非常感兴趣。

-关于种植这种农作物的科学研究和越南在该领域的现代技术对我国有益。我们希望与越南同仁在该领域开展合作。-他说。

越南国家副主席表示，越南高度重视进一步加强与哈萨克斯坦之间的合作。

-两国可靠的政治对话是进一步扩大相互合作的基础。在地理上，哈萨克斯坦处于陆路交通交汇处，并汇集了世界上最大的市场。我们愿意考虑在互利合作的具体建议。-她说。

据悉，托卡耶夫总统13日会见了为出席第六届亚信峰会到访阿斯塔纳的越南国家副主席武氏映春。

【编译：小穆】