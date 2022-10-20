明年起空间监测数据将用于作物产量预测

哈通社/阿斯塔纳/10月20日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫周四在参议院（议会上院）全体会议上回答议员质询时表示，2023年起，作物产量预测将大量采用空间监测数据。

-为了进一步完善主要农作物总产量数据采集机制，计划从2023开始采用空间监测数据对个别农作物产出、种植面积和总收成进行统计。今年，战略规划和改革署国家统计局获得授权在进行统计工作时获取地球遥感数据。今年6月，与国际伙伴—波兰统计局一道向欧洲航天局提交一份申请，以便在实施哈萨克斯坦统计活动过程中就利用地球遥感系统项目获得其支持。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理指出，农业部政正在实施引进联合国粮农组织基于遥感数据评估粮食安全相关项目工作。其主要目的是，利用现有数据对农业用地面积和其产出进行监测的过程中开发、测试和改进遥感工具和方法。

政府总理表示，利用此项技术获得的数据为总收成统计提供准确信息。目前，农业部正在与粮农组织进行谈判。预计不久将签署项目实施协议。这将为改进农业统计规范化提供技术支持。政府将采取必要措施，以提高农业统计数据准确率。

【编译：阿遥】