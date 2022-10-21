农工业综合体投资环境持续改善 国内粮食安全保障措施得力有效

哈通社/阿斯塔纳/10月21日--农业部副部长杰恩斯·沃塞尔拜20日在2022年哈萨克斯坦全球投资圆桌会议（Kazakhstan Global Investment Roundtable-2022）论坛上介绍了哈萨克斯坦国内粮食安全保障措施落实情况。他表示，目前国家正在扩大国内生产规模，努力减少居民食品消费支出占比。

-今年计划为支持农工业综合体发展提供9亿美元。这些资金将被用于向农工业综合体领域提供优惠贷款，以及资助科学研究、植物检疫和兽医生物安全。-杰恩斯·沃塞尔拜说。

他指出，自年初以来，农工业综合体固定资产投资同比增长7.5%，达5989亿坚戈，其中食品生产领域投资增长1.3倍，达888亿坚戈。

他介绍说，国家对投资的支持体系是多层次的，包括各种行业性优惠和投资合同。根据投资合同，投资项目将被免除企业所得税、土地税和财产税。哈萨克斯坦投资者有机会与政府前定直接投资协议，以实施大型项目。

据他介绍，哈萨克斯坦农工业综合体领域已形成良好便利的投资环境。农业部正在考虑实施与外国伙伴的联合项目。

【编译：阿遥】