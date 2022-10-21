欧盟峰会同意多项应对能源危机之策

哈通社/阿斯塔纳/10月21日 —— 据中新社消息，当地时间21日凌晨，欧洲理事会主席米歇尔在新闻发布会上表示，欧盟峰会已在能源问题上“达成一项协议”，各国“强烈并一致认为”需共同行动实现三个目标：降低价格、保障供应安全以及继续减少需求。

根据峰会声明，欧盟27国领导人同意欧盟委员会此前提出的多项紧急能源措施，包括联合采购天然气、对欧洲天然气基准价格实施限价机制以及协调欧盟成员国能源供应等。此外，各方广泛支持对“用于发电用途的天然气实施价格限制”。欧盟领导人要求欧盟委员会就上述措施尽快出台具体实施细则。

值得注意的是，因德国、荷兰等国坚决反对，本次峰会仍然未能就部分成员国极力推动的对所有进口天然气实施限价达成共识，欧盟内部在此关键问题上分歧依旧。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟方面将继续研究“限价”问题。预计欧盟成员国能源部长将在本月25日举行的会上继续就此问题进行磋商。

为期两天的欧盟秋季峰会于10月20日在布鲁塞尔举行。欧盟27国领导人在第一天会上重点聚焦能源相关问题，预计各方还将就俄乌局势、欧盟对外关系等议题进行磋商。