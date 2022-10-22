托卡耶夫总统：公民是国家的脊梁 没有公民就没有国家

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫22日在总统府主持了国家荣誉奖项的颁奖仪式，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中，首先向全国人民就即将到来的国庆日——共和国日表示祝贺，并指出，这一天，是哈萨克斯坦历史上为了独立自主而抛头颅、洒热血的无数先烈曾经梦寐以求的日子。

- 1990年10月25日，哈萨克斯坦通过了宣示主权独立的《主权宣言》。这份文件，奠定了哈萨克斯坦独立国家的政治和法律基础。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统随即指出，哈萨克人有一句寓意深刻的古老民谚：«无主权则无国民（Егемен болмай, ел болмас）»。

他表示，当下，有一些非常肤浅和毫无根据的言论，例如«哈萨克斯坦的独立是意外事件»，以及所谓«哈萨克斯坦是最后一个宣布独立的前苏联国家»等等。托卡耶夫总统强调，这种言论只可能来自那些对当时的历史无法做出正确评估的人。

- 事实上，哈萨克斯坦人民一直不曾放弃过对主权独立的神圣追求。哈萨克的知识分子们为了维护民族认同，做出了不懈的努力，留下了无数振奋人心的著作。哈萨克人民对自由的渴望，在阿拉木图的«杰勒托克桑事件»中，得到了充分而明确的体现。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，《主权宣言》是全体人民长期共同努力的结果。在对自由与独立的渴望之下，哈萨克斯坦人民做出了一个大胆的历史抉择。

- 《主权宣言》是勇气、理性、智慧和耐心的果实。在这份历史性文件的影响下，哈萨克斯坦对社会的基石进行了变革，挺过了最艰难的过渡期，迈向了新的时代，走上了强国之路。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦人民在先贤阿拜«脚踏实地，稳步向前（ақырын жүріп, анық бас）»的箴言教诲下，和平的实现了无数先烈们曾经渴盼的独立自主，成为了一个受到国际社会认可和尊重的国家。

- 这一切都是全体人民共同努力的结果，也正是共和国日的价值所在。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统同时还表示，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在哈萨克斯坦独立进程中所做出的杰出贡献是不可磨灭的。

- 只可惜，许多年来，这一天都没有得到正确的庆祝和重视。但历史正义在现在已经建立。在乌勒套举行的全国库鲁尔泰会议上，我对恢复共和国日为国庆日的提议得到了全国的支持，并通过对法律的修订成为了现实。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，共和国日的复兴，是一个振奋人民精神、加强国家地位的非常重要的历史步骤。这一天，将成为展现哈萨克斯坦公民相互理解、相互支持，体现全体人民对自由和独立自主的永恒追求的重要纪念日。

- 众所周知，在拉丁语当中，«共和国»一词的含义是——共同的事业。换言之，共和国是由对自己的事务负责的公民的共同努力而建立起来的。公民是国家的脊梁，没有公民就没有国家。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在发言中表示，一个走动态发展和进步道路的国家，应该是一个为公民的权利和自由提供坚定保障的国家。他强调，只有当人民能够自由的发挥创造力，并以充满爱国主义的热情努力工作时，国家才有可能取得成功。而这些价值观，已经成为了哈萨克斯坦的指导方针。

- «人的存在不是为了国家，国家的存在是为了造福人»是我们的首要原则。如果我们想让我们的国家更加强大，我们首先需要建立起相互负责任和相互支持的意识形态。我们国家主权独立的命运掌握在每个公民的手中，我们必须深刻认识到这一点，这是我们共同的责任。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦在当下需要一种能够被所有人所理解的、充分满足公民需求的意识形态。这种意识形态不能使虚无缥缈的，而应该是能够为每一个人指出正确方向，并满足所有人需求、现实的指导方针。

- 我们的人民入境生活在团结与和谐之中，这，当然，令人高兴。- 托卡耶夫总统说。

总统随之谈到了国民身份构建中的象征性标志的话题，并指出，哈萨克斯坦蔚蓝色的护照、神圣的宪法、旭日金鹰国旗，以及国语——哈萨克语等，都已经在事实上成为了当下每一个哈萨克斯坦公民为止自豪的身份象征。

- 我们的护照在全世界受到尊重，持有蓝色护照的哈萨克斯坦公民，在获得外国签证，出入境，以及出于商务和个人需求自由出国旅行方面不会受到任何障碍。这是我们加强各民族间友好团结和谐政策的良好结果，也是确保国际安全与合作的一贯方针。- 托卡耶夫总统说。

总统还表示，保障哈萨克斯坦的内部稳定，不仅是确保国家持续发展的必要前提，也是确保欧亚大陆安全的一个重要因素。他强调指出，哈萨克斯坦是国际社会公认的走先进发展道路、开放、努力建立以《联合国宪章》为基础的公平国际关系体系的国家。

- 宪法，是我们国家地位的保证。根据宪法，所有的公民都是哈萨克斯坦人民这一概念不可分割的一部分，是能够影响国家命运的社会集体的成员。我们的宪法赋予了每一个哈萨克斯坦人这样的权利。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中指出，哈萨克斯坦令人自豪和骄傲的旭日金鹰国旗，是团结哈萨克斯坦公民的另一个重要象征，意味着人民共同的事业。

- 作为一个独立国家的象征，我们的国旗不仅飘扬在我国的天空，还在联合国总部、地球的最高峰，乃至太空当中飘扬。无数美妙的歌曲和诗歌被创作出来，献给这面蔚蓝色的旭日雄鹰国旗，并激励着每一个聆听这些作品的公民。我们的运动员们在国际比赛上，为了让这面国旗升起、让国歌奏响而奋斗，他们对国旗的自豪感和尊重之心，赢得了世界的赞叹。这些都是真正的爱国主义的标志。我们每一个公民的血液中，都蕴含着这种宝贵的品质。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，爱国主义看的不是口号，而是实际的行动。在哈萨克斯坦，以实际的行动、诚实的劳动和忠诚的履行责任与义务的每一位公民，都在为国家的发展切实的做出贡献，这些就是最真实的爱国主义。

托卡耶夫总统表示，凝聚哈萨克斯坦人民团结的另一个重要象征便是——国语。

- 哈萨克语将永远拥有国语的地位。不断地扩大哈萨克语的适用范围，是国家的任务，在这个方向上的工作将不会停止。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统同时指出，他希望哈萨克斯坦的年轻人们在掌握母语的同时，积极的学习其他的语言，这将有助于提升青年人群的竞争力。他强调，语言和族际关系是确保内部稳定的最重要因素，它们紧密相连。因此，将它们变成政治工具是不可接受的。

- 这种社会敏感问题的政治化在一些国家导致了悲惨的后果。这不会是我们的道路。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，国庆日作为全国性的节日收到了全体国民的积极响应，各地都在筹备举办种类丰富的活动进行庆祝。

- 我们要让这个节日充满深刻的思想内涵和现实意义。- 托卡耶夫说。

总统指出，先烈们曾经为了争取独立而奋斗，我们这一代人为了巩固国家的主权独立而工作，而下一代人，应该像爱护自己的眼睛一样守护者来之不易的自由。

当下需要更加重视提高公民的爱国主义意识。总统指出，过去社会上曾经组织过许多全国性的爱国主义公众活动，不久前，阿玛纳特党青年组织«青年魂»还发起了《我的国家我的国旗》社会运动。

- 这些都是旨在向一代人灌输民族精神和民族地位的重要工程。通过这种理性的方法来培养年轻人的爱国主义精神是十分必要的。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中表示，有赖于公民之间的团结以及有效地、建设性的对话，在过去的三年半中，哈萨克斯坦在政治现代化和民主化方面取得了切实的成果，人权保障体系得到了良好的建设和完善。

一系列旨在提升公民生活质量、消除经济垄断和发展公平公正竞争的果断的措施得到了及时的推动，对国家机器的改造正在有效进行当中，人民参政议政的热情已经被激发起来。通过宪法公投，赋予了宪法真正的正义和民主精神。

- 我们国家在国际舞台上的声音开始变得更加重要。我们不断加强我们在地区和全球政治中的作用，始终倡导和平与合作、相互尊重和信任的价值观。面对前所未有的地缘政治紧张局势，我们坚定奉行和平建设性外交政策的基本原则。许多精神领袖、重要政治家、杰出科学家和商人不约而同地强调我们对建设人类和谐未来和可持续发展的独特贡献。这一切都归功于我们人民的团结和社会的稳定和谐。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，成为一个主权国家并非易事，而要守护这份来自不易的自由独立更为艰难。

- 我们必须巩固我们所珍视的独立的基础。此外，我们必须消除阻碍我国发展和繁荣的一切障碍。确定我们进一步发展的新战略方向非常重要。近年来，我们在各领域都进行了根本性的改革。哈萨克斯坦的新时代已经开始，而目标——是创建一个公正的哈萨克斯坦。这条道路道阻且长，而我们正站在其起点。对我来说，人民和国家的利益高于一切。这就是为什么我宣布这个战略方向为国家的主要方向。我准备以这种方式承担所有的责任。我们进行了大规模的宪政改革，开始从根本上重建我们的国家。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，即将举行的非例行总统选举的结果，将为哈萨克斯坦明确的建立一个新的政治制度，即一届七年不可连任的、负责任的总统任期制。

他强调，这一制度将会成为一项政治传统，成为最高权力以文明和定期的方式进行更迭的法律机制，并为任何妄图对最高权力实施垄断的企图设置不可逾越的障碍。

他还指出，2023年哈萨克斯坦将举行的议会选举，也将成为哈国议会制发展的历史分水岭。其结果将直接反映当前正在进行中的政治现代化进程的成就。

公正的哈萨克斯坦不仅将体现在政治参与度的广泛建设之中，在经济领域，也将保证公平正义的原则不被侵犯。

- 我们的经济政策将以国家长期利益的名义实现真正的目标。其本质不在于追求经济增长的抽象数字，而在于为公民的自我实现创造广泛的机会和平等的条件，稳步提高全体同胞的生活质量。- 托卡耶夫总统说。

总统强调指出，哈萨克斯坦将稳固的建立«强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府»的原则，继续推进司法和执法改革，切实保障法治。

- 人民是我们的主要财富，是经济社会进步的主要引擎。因此，我们将增加对人的潜力的战略投资，并以各种可能的方式支持我们的青年和社会弱势群体。归根结底，我们将会重新设定整个价值体系，形成全新的民族素质。-总统说。

总统在讲话的最后表示，全体国民的最终和共同的目标，是创建一个公正的哈萨克斯坦，创建一个拥有成熟议会传统的总统共和国。这也是新哈萨克斯坦的终极意义。

随后，总统主持了颁奖仪式，为多位在哈萨克斯坦社会经济发展过程中做出了杰出贡献的人士授予国家荣誉。

【编译：木合塔尔·木拉提】