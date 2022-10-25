联合国气候大会即将举行 全球多地掀示威浪潮

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 —— 据外媒报道，联合国气候大会即将在两个星期后在埃及举行，在这同时，全球多地掀起示威浪潮，为气候变化发声抗议。

据报道，高呼口号，大批示威者走在比利时布鲁塞尔街头。游行队伍经过欧盟总部大楼。活动举办方指出，比利时和欧洲的夏季热浪和干旱表明气候危机迫在眉睫，呼吁各国加紧采取行动。

根据当地媒体报道，大约有2万5000人参与了这场示威游行。

示威者说他们希望政府不要只看重金钱利益，而是能够好好倾听人们的声音。欧盟各国的气候部长今天将开会，针对即将举行的联合国气候大会讨论最终的谈判立场。欧盟承诺到2030年时，将温室气体的净排放量从1990年的水平减少55%。

在德国波茨坦的巴贝里尼博物馆，两名示威者向法国著名画家莫奈，价值1亿1100万美元的画作投掷马铃薯泥，并用胶水把手黏在墙上，以抗议石油开采，并要求德国政府采取严厉措施保护气候。博物馆指出由于有玻璃密封保护，因此画作没有受到损坏。涉事的两名示威者则被警方扣留并接受调查。

在联合国气候大会开锣之前，埃及的环境部门则组织了好几十名志愿者来到首都开罗著名的沙滩，除了清理沙滩上的废物，也潜水清理海底垃圾。