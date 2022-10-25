共和国日：首都阿斯塔纳举行盛大烟花表演

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 —— 为庆祝国庆节日共和国日，首都阿斯塔纳举办了盛大的烟花秀。

烟花秀于25日晚21:00时，在首都中央公园和植物公园同时开始，表演总长达10分钟，发射了3500发烟火。

值得一提的是，共和国日期间首都举办了200多场丰富多彩的庆典活动。

据悉，哈萨克斯坦总统托卡耶夫6月16日在国家库鲁尔泰上提议，恢复10月25日共和国日的国家节日地位。

根据参议院9月22日 通过 的《关于电影摄影、文化、节日问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行修改和补充》法案， 恢复10月25日共和国日国庆日地位，而 12月16日独立日定为国家法定节假日，不再是国庆日。

据此前报道，托卡耶夫总统和政府总理斯马伊洛夫向哈萨克斯坦人民致以了共和国日节日祝贺。

总统府25日12:00时举行隆重的国旗升旗仪式。随后，全国各地也举行了升旗仪式。

此外，俄罗斯、中国、土耳其、法国、塔吉克斯坦和土库曼斯坦总统，以及联合国秘书长、独联体执委会主席和伊合组织秘书长等多个国家和国际组织领导人向哈萨克斯坦人民致以了节日祝贺。

【编译：小穆】