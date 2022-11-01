政府工作会议审议乌勒套州经济社会发展规划

哈通社/阿斯塔纳/11月1日--据政府总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫1日主持召开政府工作会议，审议《乌勒套州经济社会发展综合规划（2022-2026）》。

会议认为，乌勒套州在发展冶金、化工、轻工业和机械制造方面具备巨大潜力。哈萨克斯坦最大全周期铜生产商就位于乌勒套州境内，企为全州三分之一人口提供了就业岗位。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫指出，乌勒套州经济社会发展综合规划的实施，将极大地推动地方发展，并为提高该地区人口福祉创造条件。

据悉，该计划主要内容包括以下方面：

--加紧实施多个住房、交通基础设施和社会发展项目，努力解决生态环境问题。

--对冶金工业和农业集约化发展给予充分关注。

--吸引私人投资，建设中等规模炼油厂、生物发电厂和化工厂。

--在能源领域，计划建设杰兹卡兹甘市第二热电厂，完成对萨特巴耶夫市第一供热厂现代化改造工程。

--将在杰兹卡兹甘市建设一座批发分销中心，三家酒店和一家休养所，以刺激企业经营活动的发展。

--制定实施区域性《成功之路》商业支持项目，资金由地方财政承担。

--到2026年创造约9500个新的就业岗位。

【编译：阿遥】