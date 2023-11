韩国假面舞被列入非遗名录几成定局

哈通社/阿斯塔纳/11月1日-- 据韩联社报道,韩国传统假面舞被列入人类非物质文化遗产代表作名录几成定局。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会下属评估机构对韩国假面舞(Talchum, Mask Dance Drama in the Republic of Korea)给出«建议入选»的评级。考虑到非遗委员会几乎不会推翻评估机构给出的评级结果,因此假面舞被列入非遗名录几成定局。

评估机构对韩方提交的申请书评价称,韩方清晰地说明了假面舞的社会功能和文化意义,充分说明了化解过度商业化风险的持续努力。保护非物质文化遗产政府间委员会将于当地时间11月28日至12月3日在摩洛哥举行第17届常会,最终决定入选与否。

假面舞有望成为韩国第22项人类非物质文化遗产。韩国已经拥有宫廷宗庙祭祀礼乐、清唱盘索里、江陵端午祭、羌羌水越来舞、处容舞等21项人类非物质文化遗产,最近一个入遗的是2020年庆祝佛陀诞辰的燃灯会。

假面舞是涵盖舞蹈、音乐、戏剧元素的综合舞台艺术,讽刺社会不公和道貌岸然的统治阶级,形成诙谐的民间舆论场,妙用夸张描绘登场角色的性格带来乐趣,最后以和解之舞收场。假面舞还将观众的喝彩和倒彩纳入戏中,台上台下互动特色给现代艺术以灵感。假面舞分为河回别神巫术假面舞、凤山假面舞、江陵官奴假面剧等13项国家非物质文化遗产和醴泉青丹戏等5项地方非物质文化遗产。