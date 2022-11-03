哈法政府间委员会联合主席进行会晤

哈通社/阿斯塔纳/11月3日—工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫3日会见法国外交与欧洲事务部负责外贸和引资事务的部长级代表，哈法政府间委员会联合主席奥利维尔·贝希特。

会见时，双方讨论了工业气体、能源、再生能源、交通、航空航天的多个领域双边经济合作的热点问题。

能源部、国家经济部、卫生部、数字发展、创新和航空航天工业部、紧急情况部、萨姆鲁克-卡泽纳国家基金、哈萨克斯坦国家铁路公司、哈萨克斯坦国家石油天然气公司、阿斯塔纳航空公司、哈萨克斯坦航空护林、哈萨克斯坦核电站责任有限公司代表参加了会见。法国方面则有哈法商业委员会联合主席和道达尔、阿尔斯通、欧安诺、法国液化空气、空客、法国电力、Idemia等公司负责人以在线形式发言。

海尔别克·吾斯肯巴耶夫表示，法国是哈萨克斯坦重要的战略伙伴之一。

-今年是两国建交30周年。一直以来，两国关系在所有关键领域都得到了长足发展。2022年前八个月，双方贸易额增长了12.2%，达23亿美元。-海尔别克·吾斯肯巴耶夫说。

奥利维尔·贝希特重申哈萨克斯坦是法国重要的合作伙伴。

他表示，哈法政府间委员会联合主席定期会晤，为双方讨论确定两国合作重要领域，并就热点问题找到解决方案提供了重要平台。

会见结束时，双方指出进一步发展哈发关系的重要性。

【编译：阿遥】