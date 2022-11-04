应对朝鲜核威胁 韩美称必要时将出动战略武器

哈通社/阿斯塔纳/11月4日 -- 据韩联社报道，韩美防长3日表示，两国将在必要时经协商在韩半岛适时出动美国的战略武器，应对来自朝鲜的核威胁，并将继续采取新措施加强对朝遏制力。

报道称，韩国国防部长李钟燮和美国国防部长奥斯汀在美国五角大楼举行的«第54次美韩安保会议»结束后，发表联合声明说，双方商定进一步加强同盟力量、情报共享、协商程序、共同企划和实施等，以遏制和应对日益升级的朝鲜核威胁。

双方同意紧密协商，寻求加强延伸威慑力的方案，并建议韩美遏制战略委员会在明年«第55次韩美安保会议»前完成修改«定制型威慑战略»。

双方也决定每年定期举行延伸威慑手段运用演习、在韩美威慑战略委员会会议机制下，设立新的«导弹政策协商机制»，并紧密协商在明年联合演习期间，重启大规模联合野外机动训练等事宜。

韩联社还引述韩国空军的消息说，上个月31日启动的联合演习原定4日结束，但双方决定延长联演时间，目前正就具体内容进行磋商。

韩国空军表示，空军作战司令部和驻韩美军第七空军司令部一致认为，在朝方挑衅加剧朝鲜半岛安全危机的情况下，有必要彰显韩美同盟牢固的联防态势。

朝鲜前一天连续发射了6枚弹道导弹，其中包括1枚洲际弹道导弹（ICBM）。朝鲜中央军事委员会副委员长朴正天前一天晚上发表谈话谴责韩美延长联合空演时间，称这是十分危险的错误选择。