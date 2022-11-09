哈萨克斯坦驻华大使出席第二届“中亚-中国”智库论坛

哈通社/北京/11月9日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫8日参加了第二届“中亚-中国”智库论坛，该论坛由中亚国家和中国主要战略研究机构组织。本届论坛的主题为“中亚与中国：走向共同发展的新路径”。

中国政府欧亚事务特别代表李辉、中国共产党第二十届中央委员、中国社会科学院副院长高翔、上海合作组织秘书长张明、中亚国家驻中国外交使团团长和工作人员、中国政府机构、研究机构、商界代表以及媒体出席了论坛。 努雷舍夫大使在论坛开幕式上发言时指出，哈萨克斯坦支持“中亚-中国”模式的合作，该模式已证明自己是多方面协作和加强信任和睦邻氛围的有效对话平台。

与此同时，哈萨克斯坦外交官呼吁各方实际落实《2022-2025年区域合作发展路线图》，该路线图旨在实施在今年1月25日“中亚-中国”视频峰会结束后各国元首达成的共识。 此外，哈萨克斯坦驻华大使向与会者们介绍了哈萨克斯坦总统托卡耶夫进行的旨在建立“公正的哈萨克斯坦”的全面改革以及即将举行的非例行总统选举对于哈萨克斯坦的重要意义。

中国政府欧亚事务特别代表李辉在开幕式上致辞。他宣读了中共中央政治局委员、国务委员兼外交部长王毅的贺信。王毅保证，中国将永远是中亚国家的友好邻邦和可靠合作伙伴，并表示中国愿尽一切努力进一步加强与中亚地区国家的合作。 与此同时，哈萨克斯坦总统战略研究所所长叶尔肯·图库莫夫参加了论坛。他以“地缘政治动荡时期哈中关系的发展”为题发表了讲话。

论坛框架下还将举办两个专题会议，研究机构的主要专家将讨论进一步发展和完善“中亚-中国”模式的方法。