玛吾林·阿什姆巴耶夫会见穆斯林长老委员会秘书长

哈通社/阿斯塔纳/11月9日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫7日与穆斯林长老委员会秘书长穆罕默德·阿布杜勒·萨拉姆举行会晤。

会见中，双方就进一步加强合作互动，以促进宗教间和文明间对话等问题深入交换了意见。

玛吾林·阿什姆巴耶夫感谢穆罕默德·阿布杜勒·萨拉姆出席今年9月举行的第七届世界和传统宗教领袖大会，并指出长老委员会对维护国际和平团结、促进宗教包容做出了巨大贡献。

玛吾林·阿什姆巴耶夫强调，长老委员会为促进穆斯林社区和平团结、反对宗教极端主义和加强伊斯兰教传统价值观做了大量工作。

玛吾林·阿什姆巴耶夫同时指出，根据国家元首的指示，哈萨克斯坦目前正在起草2023-2033年世界和传统宗教领袖大会发展规划纲要。这一重要文件将阐述进一步发展宗教领袖大会机制的具体步骤和阶段性任务。

穆罕默德·阿布杜勒·萨拉姆则高度评价世界和传统宗教领袖大会重要作用和权威性，以及哈萨克斯坦对促进世界宗教间和文明间对话做出的贡献。

穆斯林长老委员会是一个独立的国际组织，其致力于加强穆斯林社区和平团结，降低宗教紧张局势，促进宗教包容。

【编译：阿遥】