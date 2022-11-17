欧盟代表谈及制裁措施对哈萨克斯坦经济的影响

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 —— 正在对哈萨克斯坦进行访问的欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利17日就制裁措施对哈萨克斯坦经济的影响发表了评论。

-针对俄罗斯的制裁措施旨在削弱俄罗斯联邦为战争提供资金的能力。因此，该制裁不会针对其他国家。此外，这不包括农业和肥料，也就是说不会制裁这些产品。因此，我们的制裁将对保障全球粮食供应造成影响的传说是不属实。-博雷利在回答记者提问时说。

他还强调，应仔细考虑制裁的后果。同时，他认为制裁不应影响运输因素。

-昨天，我们就希望谨慎解决的具体问题进行了非常富有成效的讨论。如果任何国家受到意外伤害，我们将尽力补偿。-欧盟高级代表说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在总统府会见了到访的欧盟外交与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利。

会谈结束后，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德同欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利在总统府举行了新闻发布会。

【编译：小穆】