香港理工大学编制首份全球空气微生物图谱

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 —— 据人民网消息,香港理工大学20日表示,经过近10年的努力,由多位理大科学家领导的研究团队编制出全球首份详尽的全球空气微生物分布图,为相关物种如何与地表环境相互作用、以及未来可能产生的变化提供了新的见解。

据报道,一立方米“空”气含有1万种或以上的细菌。由理大领导的团队与海内外研究人员合作,用大约一年时间对世界各地的空气微生物进行采样,范围遍及地面至高山。研究团队随后将课题结果结合全球数据,与多个合作伙伴编制了历来第一份全球空气微生物图谱。

据介绍,研究团队从全球63个地点收集了370个空气颗粒样本,并对当中的细菌群落进行分析。为确保采样覆盖各种海拔高度和地理区域,收集地点包括1.5米至2米高的地面、5米至25米高的屋顶和5238米高的山脉,也广及人口稠密的城市中心以至渺无人烟的北极圈。

研究所进行的基因学分析显示,空气中的核心细菌群落(即在微生物物种群中占比巨大的少数关键物种),与海洋或土壤生态中的核心群落并不一样。事实上,尽管空气是一种自由流动和似乎没有内部边界的介质,空气细菌的核心群落却显然具有局部特征和稳定的特性。

团队领头人、理大环境科学与科技讲座教授兼建设及环境学院院长李向东表示,研究证实了人类活动的确改变了自然环境空气中微生物群落的结构,城市空气有更多的致病细菌。人们经历三年疫情后,现在更加关注这种看不见但影响深远的微生物群落。“研究结果可用作重要参考,帮助我们预测在未来环境变化下,地球微生物群落的反应,以及可吸入微生物群落对人体健康的影响。”

此项研究由理大与美国密歇根州立大学和中国内地多名科学家携手进行。研究结果已于美国国家科学院的同侪评审期刊《Proceedings of the National Academy of Sciences》中发表。